Vasto incendio a Marina di Lesina, brucia legname vicino alle abitazioni

LESINA. Un pomeriggio di paura a Marina di Lesina, località balneare del Gargano, dove un vasto incendio è divampato tra via Begonia e via delle Dalie, coinvolgendo materiale legnoso e pannelli accatastati in un’area in prossimità delle abitazioni. Le fiamme, visibili anche dalla spiaggia, hanno generato una densa colonna di fumo nero che ha oscurato il cielo e allarmato residenti e turisti.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nello spegnimento del rogo e nella messa in sicurezza dell’area. Stando alle prime informazioni, non si registrano feriti, ma le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Le alte temperature e la vegetazione secca avrebbero favorito il propagarsi delle fiamme.

La situazione è ora sotto controllo, ma resta alta l’attenzione per il rischio incendi, che nelle giornate più calde rappresentano una minaccia concreta per il territorio e l’ambiente.