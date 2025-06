Veicolo in fiamme sull’A14 a Poggio Imperiale

POGGIO IMPERIALE. Momenti di grande tensione sull’autostrada A14, dove nel pomeriggio del 4 giugno un’autovettura è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre era in marcia. L’incendio, sviluppatosi all’altezza del chilometro 510 in direzione sud tra Poggio Imperiale e San Severo, ha rapidamente divorato il mezzo e si è esteso al ciglio erboso, minacciando i campi circostanti.

Fortunatamente, il conducente e i passeggeri dell’auto sono riusciti a mettersi in salvo prima che il veicolo fosse completamente distrutto dal fuoco. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di San Severo, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Parallelamente, gli agenti della polizia stradale e autostradale hanno gestito la viabilità e avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Nonostante il grande spavento e i disagi causati alla circolazione, non si registrano feriti. L’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza della manutenzione dei veicoli e sulle misure di sicurezza da adottare in caso di emergenze simili lungo le arterie autostradali.