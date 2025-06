Venerdì 20 giugno l’ultimo saluto a Luca Regoli

TERMOLI. Si svolgeranno domani, venerdì 20 giugno, alle ore 16:30, presso la chiesa di San Pietro e Paolo, i funerali di Luca Regoli, il 26enne termolese tragicamente scomparso a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla statale 16, al km 525.600, mentre rientrava in città. L’impatto contro un ponticello in cemento non gli ha lasciato scampo.

Dopo il nulla osta rilasciato dall’autorità giudiziaria, a seguito dell’autopsia eseguita nelle scorse ore, è arrivato il via libera per le esequie, attese da un’intera comunità ancora sotto shock per l’accaduto.

A darne il triste annuncio sono la mamma Annarita, il papà Adriano, la sorella Irene con Stefano, le nonne, gli zii, i cugini e i parenti tutti.

La notizia della morte di Luca ha profondamente colpito Termoli, dove era molto conosciuto e benvoluto per il suo carattere solare e gentile. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social in questi giorni, segno del forte legame che il giovane aveva con amici, coetanei e con il tessuto cittadino.

Domani la città si stringerà attorno alla famiglia per accompagnare Luca nel suo ultimo viaggio, in un momento di profondo dolore ma anche di intensa solidarietà.