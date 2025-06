Violenza e furti: interventi della Polizia sul territorio

ISERNIA. La Polizia di Stato di Isernia, nell’ambito delle proprie attività di controllo e prevenzione, ha portato a termine due operazioni importanti per la sicurezza della comunità.

In seguito a una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Isernia, è stata eseguita una misura cautelare di arresti domiciliari nei confronti di un uomo accusato di atti di violenza sessuale ai danni di una giovane donna minorenne. L’aggressione, avvenuta in pieno centro cittadino e alla presenza di altre persone, è stata scoperta grazie all’intervento della Squadra Mobile della Questura di Isernia. L’uomo, che aveva costretto la giovane a subire atti sessuali senza il suo consenso, è stato associato al proprio domicilio per scongiurare il rischio di reiterazione del reato. Il procedimento è in corso e l’indagato resta presunto innocente fino a sentenza definitiva.

Parallelamente, personale della Squadra Volanti, allertato dalla vigilanza di un noto centro commerciale di Isernia, ha fermato due cittadini georgiani irregolari sul territorio nazionale, sorpresi mentre pianificavano furti. Durante il controllo, uno dei due ha tentato di sottrarsi all’identificazione disfandosi di un borsello schermato, probabilmente usato per eludere i dispositivi antitaccheggio. Inoltre, l’autovettura a noleggio intestata ai due presentava una targa alterata con del nastro adesivo. Entrambi, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio e privi di permesso di soggiorno, sono stati colpiti da un provvedimento di allontanamento con divieto di ritorno per tre anni e accompagnati presso il Centro per il Rimpatrio in attesa di espulsione.

Queste operazioni confermano l’impegno costante della Polizia di Stato di Isernia nel garantire la sicurezza pubblica e nel contrastare ogni forma di illegalità.