A due anni dalla scomparsa di Moreno Del Villano

GUGLIONESI. A due anni dalla prematura scomparsa di Moreno Del Villano, i suoi cari continuano a tenere vivo il suo ricordo con amore e profonda commozione. Moreno, strappato alla vita a soli 26 anni a causa di un arresto cardiaco improvviso a Bologna, dove lavorava con entusiasmo e determinazione, sarà ricordato con una messa in suffragio che si terrà venerdì 6 giugno alle ore 18, nella Chiesa Madre di Guglionesi.

Un’occasione per ritrovarsi nel silenzio della preghiera, ma anche per condividere il ricordo di un ragazzo solare, gentile, pieno di sogni e di vita. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme non solo nella sua famiglia, ma anche tra gli amici e in tutta la comunità, che ancora oggi fatica a rassegnarsi alla sua assenza.

“Moreno, la tua assenza è così rumorosa da sovrastare il più acuto dei suoni…

aMore, ci manchi ogni giorno di più!”, è il messaggio toccante con cui i familiari rinnovano il loro legame, che va oltre il tempo e la distanza.

Moreno vive ancora nel cuore di chi lo ha amato, nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, nella dolcezza di un sorriso che resta impresso nella memoria di tutti.