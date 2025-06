A Montenero il secondo raduno regionale dei Bersaglieri

MONTENERO DI BISACCIA. «Ci abbiamo tenuto tanto ad ospitare il 2^ raduno regionale dei Bersaglieri a Montenero di Bisaccia con il supporto di Proloco e quest’anno doppia ricorrenza: il decennale della costituzione della sezione locale intitolata a “Giovanni Cremonese”. Vi aspettiamo in Piazza della Libertà domenica 15 giugno dalle 10!» Un messaggio diffuso dalla sindaca, Simona Contucci.

Montenero di Bisaccia si tinge di tricolore per il 2° Raduno Regionale dei Bersaglieri.

Il 15 giugno 2025, Montenero di Bisaccia diventerà teatro di emozioni e memoria con il 2° Raduno Regionale dei Bersaglieri del Molise, un evento che unirà tradizione, onore e spirito di corpo. Organizzato dall’Associazione Nazionale Bersaglieri – Regione Molise, l’appuntamento è atteso con entusiasmo da cittadini, autorità e partecipanti provenienti da ogni angolo della regione.

Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 9 con l’ammassamento in via Massangioli, dove i reparti si raduneranno al suono della Fanfara Bersaglieri “A. La Marmora” di Casoli, pronta a inondare le vie cittadine con l’inconfondibile ritmo bersaglieresco durante la sfilata.

Alle 10:30, il cuore dell’evento si sposterà in Piazza della Libertà per l’alzabandiera, l’omaggio ai Caduti e il saluto delle autorità locali, in particolare della sindaca Contucci. Seguirà la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa di San Matteo Apostolo, momento di raccoglimento e condivisione spirituale.

La giornata si concluderà simbolicamente alle ore 18 con l’ammaina bandiera, suggellando un’esperienza intensa e partecipata che mira non solo a celebrare i Bersaglieri, ma anche a rinsaldare i valori di appartenenza e rispetto delle nostre radici storiche.