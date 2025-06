A Palata la “Corrispondenza di Giovanni De Rubertis”

PALATA. La sindaca Maria Di Lena e l’amministrazione comunale di Palata, per il primo appuntamento dei Borghi della lettura dell’estate 2025, hanno ospitato il dottor Rino John Gliosca, autore di due volumi di storia locale che hanno come tema la “Corrispondenza di Giovanni De Rubertis (1853-1864)” e “Sant’Angelo in Palazzo”. La presentazione dei libri è stata moderata dal prof. Patrizio Perazzelli e ha avuto la partecipazione di un pubblico attento e interessato.

L’autore ha spiegato il contenuto dello scambio epistolare di Giovanni De Rubertis con Graziadio Isaia Ascoli, che è stato un importante linguista e studioso del Diciannovesimo secolo, diventato poi senatore del Regno d’Italia. Nelle lettere emergono delle riflessioni storiche sulla colonizzazione albanese e serbo-croata del Molise, la quale ha coinvolto diversi borghi, tra cui Palata.

Giovanni De Rubertis di Acquaviva Collecroce (1813-1889) è stato un insegnante di lettere e Preside del ginnasio di Casacalenda. Si è impegnato per anni per la tutela dell’identità della minoranza linguistica croata del Molise. Nelle lettere indirizzate a Graziadio Isaia Ascoli emerge uno spaccato storico del Molise, in cui è stata forte la presenza slava a partire dalla seconda metà del Quindicesimo secolo, quando si è verificato un processo migratorio dalle coste dalmate a causa dell’espansione ottomana. La presenza dell’idioma stocavo-icavo ancora oggi ad Acquaviva Collecroce, a Montemitro e a San Felice del Molise ne è la testimonianza concreta. Tuttavia, non furono solo questi borghi a conoscere un ripopolamento slavo. Anche Palata, Tavenna, Montelongo, Mafalda e San Biase accolsero i profughi “Schiavoni”, i quali furono fondamentali per la rivitalizzazione del territorio molisano dopo il terremoto del 1456 e le pestilenze di fine secolo.

Nel volume dedicato a Sant’Angelo in Palazzo, l’autore ha presentato delle importanti scoperte documentali su questo monastero benedettino che sorgeva nelle vicinanze di Acquaviva Collecroce. Interessanti sono state le diatribe giuridiche tra l’abate del monastero e il feudatario di Palata per l’attribuzione del casale di Santa Giusta. Non meno interessanti furono le vicende legate al casale di Cerritello, il quale fu una colonia slava e albanese abbandonato per il sopraggiungere di un’epidemia di peste.

Il convegno ha visto la presenza del prof. Guido Rampone, Dirigente scolastico dell’Istituto Amodio Ricciardi di Palata, il quale ha rimarcato l’importanza di preservare la memoria storica del territorio, attraverso progetti didattici tesi a salvaguardare la lingua croata e la consapevolezza delle proprie origini.

Il dottor Rino John Gliosca, con questi contributi, è riuscito a dare al nostro territorio uno spaccato storico-culturale che è doveroso conservare e consegnare alle future generazioni, al fine di preservare la specificità etnica e linguistica delle nostre radici.