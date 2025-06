Analogici e digitali: al via le iscrizioni alla Scarrucciata guglionesana

GUGLIONESI. C’è un filo invisibile che unisce generazioni diverse, fatto di tavole di legno, cuscinetti a sfera e tanta fantasia: è il carruccio, simbolo di un’infanzia libera e ingegnosa, che torna a sfrecciare lungo Via Capitano Verri in occasione della seconda edizione della Scarrucciata Guglionesana, in programma domenica 3 agosto 2025. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte. Ci si può iscrivere online sul sito, presso il bar 77 o il giorno della gara prima dell’inizio.

Dopo il successo dell’edizione 2024, vinta dai più giovani, si riaccende la sfida tra le due anime di Guglionesi: da un lato la categoria digitale (14-30 anni), dall’altro quella analogica (dai 31 anni in su), pronte a confrontarsi in un clima di competizione amichevole e coinvolgente.

Il percorso, lungo 400 metri, si snoda lungo la storica discesa di Via Capitano Verri. Ma la Scarrucciata è molto più di una semplice gara: è un ritorno alle origini, un omaggio al gioco di una volta, costruito con pochi mezzi e tanta creatività.

Il carruccio è stato il gioco di tanti, costruito con quel che si aveva, l’importante era divertirsi.

Ma cos’è il carruccio? Il carruccio era realizzato interamente con materiale di scarto recuperato qua e là e assemblato con grande estro e creatività. Vecchie tavole di legno di varie lunghezze servivano per costituire la struttura portante che spesso poteva essere verniciata o decorata a mano.

Al centro del pianale veniva fissato un bullone che fungeva da perno per lo sterzo. Questo era realizzato solitamente con un pezzo di legno e aveva alle estremità delle corde, utili al guidatore per la sterzata, che i ragazzi più audaci sostituivano con un vero e proprio volante.

La dinamicità dei carrucci era determinata dalle ruote fatte con gli irreperibili cuscinetti a sfera, provenienti dai motori dismessi e recuperati presso le officine meccaniche.

Il sistema frenante era molto più spartano: bastava indossare un paio di scarpe robuste ed avere dei buoni muscoli e il gioco era fatto. Solo alcuni si impegnavano a studiare un sistema frenante più elaborato che prevedeva l’utilizzo di una leva realizzata con un bastone di legno che generava un attrito sul fondo stradale permettendo la frenata.

La giornata inizierà con le prove libere in mattinata, la chiusura delle iscrizioni alle 13:30 e l’inizio della manifestazione alle 15:30, con premiazione finale.

La partecipazione è aperta a tutti, singoli o in squadra, purché dotati di un carruccio artigianale conforme alle regole di sicurezza.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare:

Giuseppe Maurizio : 338 95 12 837

: 338 95 12 837 Adamo Massimo : 333 63 83 886

: 333 63 83 886 Adamo Perazzelli: 338 41 26 489

Oppure scrivere a scarrucciataguglionesana@gmail.com o visitare il sito www.scarrucciataguglionesana.it.

La Scarrucciata è un’occasione unica per riscoprire il piacere del gioco, della creatività e dello stare insieme. Il conto alla rovescia è iniziato: chi conquisterà la discesa quest’anno?

Alberta Zulli