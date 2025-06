Api e bambini: lezione di sostenibilità nei plessi dell’infanzia di Termoli

TERMOLI. I plessi dell’infanzia “San Francesco” e “Pantano Basso” di Termoli hanno vissuto una giornata speciale all’insegna dell’educazione civica e della sostenibilità ambientale, uno degli obiettivi chiave dell’Agenda 2030.

Al centro dell’evento, una vera e propria lezione immersiva di apicoltura che ha coinvolto con entusiasmo i piccoli alunni e le loro insegnanti. A guidare l’incontro due figure d’eccezione: l’apicoltore Giovanni Verlengia, esperto del Basso Molise originario di San Martino in Pensilis, e la dottoressa Luisangela Quici, da sempre attenta al mondo dell’infanzia e dell’educazione ambientale.

I bambini hanno potuto osservare da vicino un’arnia vera, con le api intente a lavorare instancabilmente alla produzione del miele. Un’esperienza emozionante e concreta che ha permesso ai piccoli di entrare in contatto diretto con la natura e comprendere il ciclo vitale e produttivo di uno degli insetti più importanti per l’equilibrio del nostro ecosistema.

L’apicoltore ha spiegato ai bambini, con un linguaggio semplice e coinvolgente, come le api operaie raccolgano il polline dai fiori e lo trasformino, attraverso un processo straordinario, in miele. Tutto sotto la guida dell’ape regina, figura centrale della colonia, mentre il fuco, l’ape maschio, ha un ruolo ben definito nel ciclo riproduttivo.

È stato anche mostrato l’equipaggiamento necessario per avvicinarsi in sicurezza a un alveare: tuta, guanti protettivi e pinze per raccogliere i telai senza essere punti.

I bambini hanno ascoltato con grande attenzione e curiosità, ponendo domande e mostrando un sincero interesse per questi piccoli insetti volanti, scoprendo quanto siano essenziali per la vita dell’uomo. Le api, infatti, non solo producono miele, ma svolgono un ruolo fondamentale nell’impollinazione, permettendo la riproduzione di molte specie vegetali e contribuendo alla biodiversità.

Durante la lezione è stato anche spiegato che le api fanno parte dell’ordine degli Imenotteri – lo stesso di formiche e vespe – e che nel mondo esistono oltre 20.000 specie di api, presenti in tutti i continenti, tranne l’Antartide.

I bambini hanno appreso che questi insetti, purtroppo, sono oggi in pericolo. Alcune specie sono infatti inserite nella “Red List” dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), tra quelle a rischio di estinzione. Una situazione che preoccupa anche gli apicoltori, come riportato da Apitalia, una delle riviste più autorevoli del settore.

La giornata si è conclusa tra sorrisi e stupore, con i piccoli che hanno raccontato ciò che hanno imparato e che, forse per la prima volta, hanno guardato alle api non solo come a un insetto che punge, ma come a un piccolo grande alleato dell’uomo e del pianeta.

Michele Trombetta