Arte e fotografia al Castello Svevo con Ylenia Paladino e Angela Costantiello

TERMOLI. Mercoledì 25 giugno si inaugurerà alle ore 19, presso il Castello Svevo di Termoli, la mostra fotografica di Angela Costantiello e di Arte Figurativa – pittorica e scultorea – a cura di Ylenia Paladino.

La mostra sarà visitabile nei seguenti orari:

Mercoledì, giovedì e venerdì dalle 19:00 alle 22:00;

Sabato e domenica dalle 17:00 alle 19:00 e dalle 22:00 alle 24:00.

Finissage previsto per domenica 29 giugno.

Ylenia Paladino, docente di Discipline Plastiche e Scultoree, si è recentemente abilitata anche in Discipline Grafiche e Pittoriche, pur essendo già specializzata in pittura e titolare di cattedra in scultura. Così racconta:

«A 50 anni ho voluto farmi un regalo speciale: riscrivermi all’università. Non è stato facile, lavorando in un’altra regione e seguendo i corsi, ma lo studio e l’aggiornamento non devono mai mancare! Guai a non farlo, soprattutto in un impiego come quello della docenza.

Insegnare è una professione che tocca l’Anima, non ci si può permettere di farla male, poiché è responsabilità morale verso noi stessi e, soprattutto, verso gli altri.

L’Arte è un potente strumento di comunicazione dell’Anima: fare Arte è una grande responsabilità, sia per chi la produce che per chi ne fruisce. Il dilettantismo o il poco studio la distruggono, ne affievoliscono il valore.

La mancanza di studio serio non salvaguarda nessuna spontaneità. Un accostamento sbagliato di colori, ad esempio, risuona male nell’Anima, perché l’Arte vera è comunicazione e linguaggio globale.

Durante gli anni dell’Accademia ho scoperto con grande piacere lo studio scientifico dell’accostamento dei colori e la loro musicalità nella profondità della nostra essenza. Vasilij Kandinsky ne fu il pioniere».

L’insegnante ha temporaneamente accantonato la pittura negli ultimi sei mesi per dedicarsi allo studio e a una nuova sorpresa, che sarà presto annunciata. Intanto, dalla fine di agosto, riprenderà i progetti internazionali, con una proiezione di un quadro a New York e un video animato destinato a Brooklyn, già pronti da mesi.

Angela Costantiello, invece, è una fotografa dotata di una grande sensibilità nel raccontare la quotidianità locale. I suoi scorci, immersi in un tocco di eleganza e calore, si esprimono nelle nuance coloristiche di albe e tramonti capaci di scaldare il cuore. I suoi scatti offrono suggestive vedute del borgo antico di Termoli, delle sue case addossate e della cinta muraria, fino alla narrazione del mare, degli animali randagi e di una realtà osservata con occhio poetico, malinconico ma sempre orientato alla rinascita.

Per la mostra, le fotografie di Angela sono riprodotte su materiale forex.

Ylenia Paladino trae spesso ispirazione proprio dagli scatti di Angela per realizzare i suoi quadri: l’umanità, nei suoi dipinti, non sovrasta la natura, ma vi entra in punta di piedi, fondendosi in un’atmosfera incantata.

Angela e Ylenia vi aspettano al Castello Svevo per questo affascinante incontro tra pittura, fotografia ed emozione.