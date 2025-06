SAN MARTINO IN PENSILIS. Sta per uscire Ascoltare in silenzio, il nuovo romanzo di Costantina Santoro, una storia delicata e intensa che parla di coraggio, rinascita e amicizie autentiche.

Alessia, la protagonista, vive un evento che le cambia la vita: un incidente la lascia senza parole, ma proprio nel silenzio scoprirà la forza di ricominciare, grazie a incontri inattesi e alla riscoperta di sé.

Questa nuova opera, pubblicata da Il Seme Bianco, arriva dopo il successo del primo romanzo di Costantina, Quando meno te l’aspetti, uscito nel 2022. In quel libro, l’autrice raccontava la storia di Raffaella, una giovane donna alle prese con insicurezze, ansie e paure, che trova la sua strada grazie alla psicoterapia e al sostegno di una vera amicizia.

Costantina Santoro, 37 anni, originaria di Termoli e residente a San Martino in Pensilis, ha un percorso formativo ricco che l’ha portata a laurearsi presso l’Università del Molise e l’Università G. D’Annunzio. Insegnante presso le scuole medie di grado inferiore, ha scelto di dedicarsi con passione alla scrittura, spaziando dai racconti per bambini alle storie che esplorano le emozioni più profonde dell’animo umano.

Con il suo stile coinvolgente e sincero, Costantina racconta le sfide interiori e i piccoli miracoli nascosti nella vita di tutti i giorni. Le sue storie sono abbracci letterari per chi si sente smarrito, paure da affrontare e coraggio da scoprire.

Preparatevi a lasciarvi emozionare da Ascoltare in silenzio e a ritrovare con lei la forza di ascoltare… anche nel silenzio.