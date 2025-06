Bandiera Blu 2025: a Campomarino la cerimonia della consegna

CAMPOMARINO. Si è svolta oggi, nella suggestiva cornice di Palazzo Norante, alla presenza del Sindaco Vincenzo Norante e del Consigliere delegato al Turismo Francesco Colitti, la cerimonia di consegna delle Bandiere Blu 2025 agli operatori balneari di Campomarino, confermando ancora una volta il grande impegno della nostra comunità nella tutela dell’ambiente, della qualità dei servizi turistici e della sostenibilità del litorale.

«Il riconoscimento ottenuto per il tredicesimo anno consecutivo appartiene a tutta la nostra comunità» – ha dichiarato il Sindaco Norante – «ma oggi vogliamo rendere merito in modo particolare agli operatori balneari e a tutti coloro, che con dedizione, professionalità e spirito di collaborazione contribuiscono ogni giorno a mantenere alto il livello dell’offerta turistica di Campomarino.»

Anche il Consigliere Colitti, delegato al Turismo, ha voluto esprimere la propria soddisfazione:

«Questo traguardo non è frutto del caso, ma di una strategia condivisa tra amministrazione e operatori. Continueremo a investire in qualità, sostenibilità e accoglienza per rafforzare sempre di più l’immagine turistica del nostro territorio.»

Il conferimento delle Bandiere Blu 2025 rappresenta non solo un risultato importante per l’estate ormai alle porte, ma anche uno stimolo a proseguire sulla strada della valorizzazione del patrimonio naturale e turistico della nostra cittadina, nel segno dell’eccellenza e del rispetto per l’ambiente.

Il riconoscimento rappresenta un’ulteriore conferma della bontà delle scelte amministrative e della visione condivisa che da anni guida lo sviluppo turistico e ambientale del territorio.