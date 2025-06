Belvedere e “Vecchi Merletti”: il colore della tradizione

PETACCIATO. Il Belvedere di Petacciato diventa una galleria a cielo aperto, e i turisti, incantati dalla vista e dalle opere, si fermano spontaneamente a scattare foto, trasformando ogni passeggiata in un piccolo reportage di bellezza.

Mandala realizzati all’uncinetto e creatività condivisa con il progetto “Arsenico e Vecchi Merletti”.

Il 19 giugno 2025, il suggestivo Belvedere di Petacciato si è trasformato in uno spazio espositivo a cielo aperto grazie all’iniziativa artistica del gruppo femminile “Arsenico e Vecchi Merletti”, un laboratorio creativo nato nel 2023 con il sostegno dell’Associazione di Promozione Sociale PetacciatoAmoreMio.

L’allestimento, visitabile per tutta l’estate, presenta una serie di mandala tessili realizzati a mano con materiali di recupero, tra cui filati, centrini, vecchie tovaglie all’uncinetto e persino hula-hoop, trasformati in opere circolari sospese tra arte e meditazione. Ogni mandala racconta un gesto di cura, un frammento di tempo condiviso, un’armonia costruita insieme.

Le opere sono state ideate e realizzate durante l’inverno all’interno del salotto culturale Central PETacciato, dove le partecipanti si sono incontrate regolarmente per lavorare insieme. Un percorso di creatività e relazione che ha coinvolto:

Luciana, Rita, Lucia, Silvia, Cristina, Paola C., Gabriela, Paola A., Maria, Rosetta, Alessandra, Carmela, Emanuela.

Il progetto unisce arte, sostenibilità e valorizzazione del territorio, con l’obiettivo di offrire alla comunità e ai visitatori un’esperienza di bellezza accessibile, gentile, silenziosamente rivoluzionaria.

“Questi mandala non sono solo opere da guardare, ma simboli di un processo condiviso, un modo per abitare il tempo in modo diverso, più consapevole. Sono nati per sé stesse, ma offerti a tutti”, raccontano le partecipanti al progetto.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di promozione culturale e sociale portato avanti da PetacciatoAmoreMio APS, con l’intento di creare occasioni di incontro, benessere e coesione attraverso l’arte e la cultura.

I mandala saranno visibili lungo il percorso del Belvedere per tutto il periodo estivo. L’allestimento invita chiunque a fermarsi, osservare, lasciarsi ispirare e riscoprire il valore del gesto semplice e condiviso.