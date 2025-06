Big Mama e Bobby Solo, Lda e il trapper MV Killa nella rassegna “Aestiva 2025” a Campomarino: il cartellone

CAMPOMARINO. Un calendario ricco di eventi, da giugno a settembre, con appuntamenti che coinvolgono tutte le zone di Campomarino, con una particolare attenzione anche al Lido e a Nuova Cliternia.

È stata presentata questa mattina l’Aestiva 2025, il calendario degli eventi estivi predisposto dall’amministrazione comunale e dall’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali del Comune di Campomarino.

Presenti a Palazzo Norante le tante associazioni locali e un pubblico interessato, accolto nella sala congressi dal sindaco Vincenzo Norante, dal consigliere con delega al Turismo Francesco Colitti e dall’assessore alla Cultura Rossella Panarese. A fare gli onori di casa il presidente dell’Istituzione Cultura Marco Altobello che ha sottolineato come il calendario estivo sia nato dalla collaborazione con le associazioni e le attività locali e da un lavoro costante nei mesi attraverso il quale si è riusciti a garantire un’offerta importante e adeguata sia dal punto di vista turistico che culturale.

Un aspetto sottolineato anche dal sindaco Norante: “La collaborazione e la condivisione sono aspetti fondamentali nel nostro operato, come testimonia anche questo calendario estivo caratterizzato da eventi importanti dal punto di visto turistico, culturale, enogastronomico, della musica e dello spettacolo”.

Tra i tanti eventi in programma spiccano ‘Il Borgo del Gusto’, giunto alla quarta edizione e in programma il 12 agosto, che punta a valorizzare l’enogastronomia locale in abbinamento a mostre artistiche e culturali.

Diversi saranno gli eventi musicali e di spettacolo tra cui il concerto di Big Mama il 25 luglio in occasione delle festività di Santa Cristina e il concerto di Bobby Solo a Nuova Cliternia il 15 agosto. Il lido di Campomarino sarà protagonista con il ‘Lido Summer Music Show’ e il ‘Campomarino Summer Festival’: otto giorni consecutivi di spettacoli musicali tra cui spiccano i concerti del Trapper MV Killa e di LDA.

Ampio spazio è inoltre dedicato alle proiezioni cinematografiche e agli eventi di artisti comici con i due nuovi format “Aestiva Cinema” e ‘Comedy Summer Festival’.

“L’Aestiva 2025 contribuisce a valorizzare il nostro territorio – ha spiegato il consigliere Colitti – abbiamo lavorato con tutte le realtà locali e ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di un cartellone ricco e in grado di garantire un’estate di alto livello per il nostro territorio”.

Uno spazio importante è stato dedicato anche agli eventi culturali, come sottolineato dall’assessore al ramo Rossella Panarese: “Con Il supporto dell’Istituzione abbiamo organizzato diverse mostre, proiezioni, concerti jazz e eventi che si inseriscono nelle splendide ambientazioni del nostro territorio tra cui Largo Santa Maria a Mare”.