SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Cancer Survivors Day: celebriamo la vita con yoga e natura.

E’ stata una rigenerante seduta di yoga collettiva a celebrare la vita nel giorno dedicato al Cancer Survivors Day.

La Lilt Campobasso per questo evento ha scelto un posto splendido, immerso nella natura con una vista mozzafiato su mare e montagne. Siamo stati ospitati dalla signora Rita e dalla sua famiglia presso la Casa dei Girasoli nel Comune di San Giacomo degli Schiavoni a pochi chilometri da Termoli.

Il gruppo ha seguito la lezione di yoga della maestra Marianna dell’Associazione L’Albero della Vita di Termoli donando un senso di pace in questa giornata speciale dedicata a chi sta lottando o ha lottato contro la malattia.

I benefici che questa disciplina conferisce a chi ha avuto un tumore sono stati dimostrati da numerose ricerche e studi. Attraverso la meditazione e le tecniche di rilassamento, lo yoga è in grado di migliorare la qualità della vita.

Tecniche, posizioni e respirazione che fanno ritrovare sé stessi e fanno bene a tutti. Praticare yoga aiuta a recuperare la percezione del proprio corpo e del benessere emotivo e mentale.

“E’ il primo anno – ha affermato la presidente Lilt Campobaso, Carmela Franchella – che la nostra associazione provinciale aderisce all’evento nazionale coordinato da Lilt Milano. È stata un’esperienza importante, entrare in contatto con sé stessi, eseguire le diverse posizioni per una rinascita fisica e mentale e sicuramente continueremo in questo progetto. La lezione è stata aperta a tutti ed abbiamo avuto un buon riscontro. Hanno aderito pazienti oncologiche, pazienti in follow up, caregivers, volontari ed altre persone che hanno voluto esprimere vicinanza e solidarietà. Il primo ringraziamento va a Rita che ci ha aperto le porte di questo posto fantastico. Poi ringrazio a nome dell’associazione la maestra Marianna che ha eseguito una lezione magistrale di yoga aperto a chi non segue la pratica. E poi ringrazio i volontari della Lilt Campobasso presenti e tutte le persone che hanno partecipato”.

Grande soddisfazione è stata espressa dai partecipanti che a conclusione della lezione sono stati coccolati da una sana e nutriente colazione preparata ed offerta da Rita con tanta frutta fresca, ciambelle e succhi di frutta, bruschetta con olio evo di propria produzione.