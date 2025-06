«Cara mamma, oggi finalmente: vai in pensione!», il saluto ‘in famiglia’ alla professoressa Nunzia Amoruso

TERMOLI. La professoressa Nunzia Amoruso ha raggiunto, con la fine di quest’anno scolastico, la meritatissima “collocazione a riposo” dall’Istituto Alberghiero di Termoli, anche se ufficialmente il vero distacco sarà il 1° settembre prossimo. I suoi figli hanno scritto un pensiero per il suo pensionamento, che speravano di leggere a scuola alla fine del Collegio Docenti, ma per ragioni logistiche non è stato possibile farlo.

Hanno quindi deciso di condividerlo pubblicamente tramite noi.

Ecco il testo che Gabriele e Giulia hanno dedicato alla loro mamma e professoressa:

«Cara mamma, oggi finalmente: vai in pensione!

Sì, lo so, ancora non ci crediamo del tutto. Perché tu, che non ti sei mai fermata un secondo, che sei sempre corsa dietro a mille cose – interrogazioni, consigli di classe, compiti da correggere, studenti da rincuorare – sembri quasi inadatta alla pensione. Ma eccoci qui.

Sei stata per anni la prof d’inglese dell’Istituto Alberghiero, ma per tanti studenti sei stata molto di più: una confidente, una motivatrice, a volte una mamma aggiuntiva (senza extra in busta paga).

Hai insegnato i verbi irregolari… ma anche la gentilezza. Hai spiegato i phrasal verbs… e allo stesso tempo ascoltato sfoghi, paure, sogni.

Hai sempre avuto la porta aperta – e non solo quella dell’aula, ma anche quella del cuore.

E sì, a volte sei tornata a casa con gli occhi stanchi e la voce un po’ provata, magari dopo l’ennesima classe “vivace” o dopo l’ennesima riunione infinita. Ma mai, e dico mai, senza un senso di responsabilità e di amore per quello che facevi.

Oggi si chiude un capitolo, ma non certo il libro. Da domani niente più sveglie alle sei, niente più “prof, non ho studiato”. Da domani inizia il tempo dei libri letti per piacere e non per correggere, delle mattine lente, dei caffè senza fretta e dei riposini insieme a Lillo.

Noi, però, una cosa vogliamo dirtela: siamo fieri di te. Fieri della prof che sei stata, della collega che tutti stimano, della donna che ha saputo unire testa e cuore in tutto quello che ha fatto.E se un giorno ti venisse nostalgia… beh, potresti sempre correggere qualche nostro messaggio con l’evidenziatore, per sentirti a casa.

E adesso, dopo tutto questo dare, è finalmente arrivato il momento di ricevere: tempo per te, per goderti le giornate senza campanella, per coltivare le tue passioni, per rilassarti, o semplicemente stare in pace con te stessa.

Siamo orgogliosi di te. Di tutto quello che hai fatto, di come lo hai fatto, di quello che sei.

Grazie, mamma. Per tutto.

Goditi la tua meritatissima libertà. Te la sei guadagnata tutta, una verifica alla volta.

Ti vogliamo un mondo di bene,

Gabriele e Giulia». Mamma Nunzia ringrazia con immutato affetto.