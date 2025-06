Carnevale saluta Termoli: «Grazie di cuore per questi due anni»

TERMOLI. “Sono stati due anni importantissimi – scrive l’allenatore Massimo Carnevale –Belli, intensi, difficili ma con lo stesso finale: la salvezza. Due anni calcisticamente diversi, ma ugualmente importanti. Due anni che mi hanno fatto capire la passione che hanno i termolesi per la loro squadra di calcio. Un grande pubblico che ci ha sempre accompagnato anche nei momenti più difficili.

Il mio primo ringraziamento va proprio ai ragazzi della Curva Marco Guida che ci sono stati sempre vicini, anche nei momenti più difficili quando poteva sembrare più semplice contestare invece che incitare. Ed invece con una giusta miscela e nel più classico gioco delle parti, e con tanto rispetto, siamo andati avanti insieme raggiungendo un unico obiettivo.

Ci sono state critiche, ma chi vive il calcio come me sa benissimo che le critiche aiutano a superare i momenti difficili perché ci si mette di impegno per eliminare gli ostacoli. Ringrazio tutti i tifosi, la città e la società del Termoli Calcio 1920 che mi ha voluto in panchina e per l’accoglienza che mi è stata riservata fin dal mio giorno di arrivo in città.

Sono stati due anni fantastici e sono ormai legato alla vostra città dove ho scritto un periodo importante della mia carriera professionale. Una città che mi rimarrà dentro per sempre per l’accoglienza e la disponibilità di tutti. È difficile spiegare i miei sentimenti, ma non posso che augurare il meglio al Termoli Calcio 1920.

Chi vive di calcio sa benissimo che spesso si arriva ai saluti e ai ringraziamenti. Certo è difficile separarsi dalla vostra realtà, ma chi vive il calcio da professionista sa benissimo che anche questi momenti fanno parte del gioco ed allora bisogna viverli ugualmente intensamente e senza dimenticare quel che si è fatto insieme.

Infine un ringraziamento particolare lo rivolgo ai miei collaboratori, a coloro che mi sono stati sempre vicini e con i quali ci siamo confrontati giorno per giorno per ottenere quei risultati che specialmente quest’anno, e per certi versi, apparivano quasi difficili da raggiungere.

Grazie Termoli, grazie Termolesi. Forza Termoli!”