Certificazione Siemens al Majorana: via alle prove pratiche di automazione

TERMOLI. Il Majorana, dallo scorso anno, è inserito nella rete nazionale dei Test center Siemens per la certificazione delle competenze di automazione. È infatti l’unico test center della regione Molise dove si può sostenere l’esame per partecipare al “Programma di certificazione competenze di automazione” su tematiche legate al mondo dell’industria e della produzione.

Si tratta sicuramente di un valore aggiunto che offriamo ai nostri studenti aumentando la qualità ed il livello delle competenze in uscita verso il mondo del lavoro e non solo. Una “hard skills” subito spendibile come biglietto da visita e da inserire nel proprio curriculum personale. La certificazione rilasciata da Siemens rappresenta un valore aggiunto concreto nel curriculum dei partecipanti, aumentando la loro occupabilità e aprendo nuove opportunità nei settori dell’automazione, dell’industria 4.0 e della manutenzione avanzata.

Stamattina, alla presenza del docente prof. Paolo Marinucci esaminatore certificato SIEMENS, alcuni studenti affronteranno il percorso di certificazione mediante la somministrazione di una prova pratica della durata di 4 ore dove si cimenteranno con l’applicativo TIAPortal e i PLC Siemens della serie s7-1200 e s7-1500.

L’evento rappresenta un momento significativo per studenti, tecnici e professionisti che avranno l’opportunità di mettere alla prova le proprie conoscenze e capacità pratiche in un percorso strutturato e allineato agli standard industriali internazionali. La sessione si terrà presso il laboratorio “FESR – Automazione industriale” della scuola il quale è dotato di 10 postazioni fisse con PLC Siemens, HMI e banco di collaudo.Questa prima sessione è solo l’inizio di un percorso virtuoso. L’obiettivo è creare un ponte solido tra formazione tecnica e mondo del lavoro, contribuendo alla crescita di figure professionali altamente qualificate. È la scelta conclusiva del voler certificare le attività svolte durante la programmazione curriculare mattutina nel campo dell’automazione industriale.