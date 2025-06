“Chemistry is everywhere”, gemellaggi elettronici

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Anche quest’anno, le classi seconde del liceo Scientifico di Santa Croce di Magliano hanno aderito, nell’ambito della piattaforma eTwinning (community che promuove gemellaggi elettronici tra scuole di diverse nazioni europee), al progetto dal titolo “Chemistry is everywhere”, proseguendo le esperienze positive degli anni passati. I Paesi coinvolti nel progetto sono: Italia, Cipro, Slovacchia (fondatore del progetto) e Francia.

Il progetto ha previsto la realizzazione delle seguenti attività: diverse tipologie di esperimenti chimici, con lo scopo di dimostrare che il mondo della chimica non è così astratto e lontano, ma in realtà molto più vicino di quanto si possa pensare. I ragazzi hanno inoltre realizzato varie documentazioni attraverso foto, video e mediante la creazione di un ebook finale.

Tra le attività conclusive, si è svolto un meeting online con tutti i Paesi partecipanti, per confrontarsi, conoscersi e presentare i lavori realizzati. Il progetto è iniziato a novembre e si è concluso a maggio. Tutte le attività sono state condivise dagli studenti sulla piattaforma Twinspace dedicata.

Gli studenti hanno acquisito molteplici competenze linguistiche e scientifiche, relazionandosi e producendo esclusivamente in lingua inglese. È migliorata anche la loro capacità di lavorare in squadra, confrontandosi e decidendo insieme il lavoro da svolgere. Infine, hanno approfondito e migliorato anche l’uso delle TIC.

I lavori completi possono essere visionati sul sito omnisantacrocedim.edu.it, nella sezione eTwinning.

Vogliamo esprimere la nostra più sincera gratitudine alla dirigente Giovanna Fantetti e ai docenti Antonio Mancini e Maria Elena Andreozzi per averci consentito la partecipazione al progetto eTwinning. La loro dedizione, entusiasmo e collaborazione sono stati fondamentali per il successo di questa iniziativa. Grazie al loro impegno, abbiamo potuto condividere idee, culture e competenze, creando un’esperienza educativa e stimolante per tutti.

Il progetto ha dimostrato quanto sia potente la collaborazione tra scuole e studenti di diversi Paesi, promuovendo valori di rispetto e innovazione. Siamo felici di aver potuto lavorare insieme e di aver visto crescere non solo le competenze, ma anche le amicizie e le connessioni internazionali.

Speriamo di poter continuare a collaborare in future iniziative e di mantenere vivo lo spirito di condivisione e scoperta che ci ha uniti.

Gli studenti delle classi 2A/2B