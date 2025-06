“City Angels Run”: in arrivo il secondo Memorial dedicato ad Antonella Gialloreto

CAMPOMARINO. Un appuntamento all’insegna del ricordo, del benessere e della solidarietà. Mercoledì 18 giugno 2025, alle ore 16:00, presso Palazzo Norante – sede dell’Istituzione Cultura – si terrà la conferenza stampa ufficiale di presentazione della “City Angels Run – 2° Memorial Antonella Gialloreto”, manifestazione pubblica promossa dalla sezione locale di City Angels Italia ODV.

L’evento – una camminata di 5 km ad andatura libera – si svolgerà domenica 29 giugno, dalle ore 18:30 alle 23:00, nel centro cittadino di Campomarino, con il patrocinio del Comune e inserita all’interno del calendario estivo “Aestiva 2025”.

Una manifestazione che unisce memoria, salute e comunità

L’iniziativa nasce per ricordare con affetto e gratitudine Antonella Gialloreto, ex coordinatrice dei City Angels di Campomarino, scomparsa il 4 marzo 2024. Figura carismatica e punto di riferimento nel mondo del volontariato locale, Antonella ha lasciato un segno profondo nel tessuto sociale del territorio. Il Memorial a lei dedicato vuole essere non solo un momento di commemorazione, ma anche un’occasione di incontro e condivisione, proprio nel suo spirito.

La “City Angels Run” mira inoltre a promuovere:

l’attività fisica come strumento di prevenzione e benessere;

il contatto con la natura e il territorio;

il rafforzamento del senso di comunità;

l’apertura verso il volontariato e la cittadinanza attiva;

l’inclusione sociale e l’allargamento delle reti solidali.

Un percorso per tutti

La camminata sarà a partecipazione libera, accessibile a tutte le età e livelli di allenamento. Cinque chilometri per ricordare, per incontrarsi, per respirare a pieni polmoni la bellezza dei luoghi e dei legami che si costruiscono insieme.

La conferenza stampa del 18 giugno rappresenterà l’occasione per presentare il programma dettagliato della manifestazione, i partner coinvolti e tutte le modalità di partecipazione. Interverranno rappresentanti delle istituzioni, del mondo associativo e della famiglia di Antonella.

Una comunità in cammino

La “City Angels Run” è molto più di una camminata: è un simbolo di unità, memoria e speranza. Un invito rivolto a tutti i cittadini di Campomarino e non solo, per riscoprire il valore dello stare insieme, dell’impegno civile e della cura reciproca.