Col museo “Mata” sull’aviazione la cultura è volano di turismo a Campomarino

CAMPOMARINO. «Un’occasione di sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione della nostra storia. Il museo Mata consentirà di promuovere la cultura e il turismo attraverso il coinvolgimento di visitatori, ricercatori e gruppi di studio che potranno usufruire dei pacchetti turistici e delle iniziative della Tai Italy sul territorio. Il museo offre ai turisti l’occasione di immergersi nella nostra storia, attraverso un vero e proprio viaggio esperienziale in grado di valorizzare la nostra storia e le nostre tipicità». Con queste parole Marco Altobello ha sancito domenica scorsa, primo giugno, l’apertura del nuovo centro culturale che ospita anche la sede della Tuskegee Airmen Inc. e della sezione molisana del network di Assoknowledge-Confindustria “Freedom for Italy”.

L’evento ha visto la partecipazione del Senatore Costanzo Della Porta, del Consigliere Regionale con delega a turismo e cultura Fabio Cofelice, del Presidente Iresmo prof. Giuseppe Iglieri e del Commissario dell’azienda Soggiorno e Turismo di Termoli Remo Di Giandomenico. In collegamento da Londra è intervenuto Edmund O’Sullivan, membro della Irish Brigade che organizzerà viaggi e visite a Campomarino nei prossimi mesi. Tante persone, tra ospiti e curiosi, hanno assistito all’evento, compresa una delegazione di docenti e dottorandi dell’Università degli studi del Molise. Prima dell’inaugurazione del museo, è stato lasciato spazio ai saluti istituzionali e agli interventi dei relatori. Tra questi, particolarmente sentito è stato l’intervento del Senatore Della Porta, che ha sottolineato quanto un’iniziativa del genere possa portare a risvolti importanti per il territorio: “Il lavoro che sta svolgendo Marco da anni – ha spiegato Della Porta – ha un’importanza enorme a livello locale e internazionale, una dedizione che tutta la sua comunità riconosce”.

Fabio Cofelice ha invece posto l’accento su quanto sia importante coniugare cultura, storia e turismo in modo da creare un importante indotto per il territorio e avvalersi del supporto delle istituzioni regionali. Un aspetto su cui si è soffermato Remo Di Giandomenico, che ha insistito sulla cooperazione tra gli enti turistici e culturali. «Il Molise ha una grande storia – ha spiegato il professor Giuseppe Iglieri – una storia che grazie a Marco vede grande protagonista il Basso Molise e le piste di aviazione molisane. Questo museo rappresenta un piccolo gioiello che contribuisce a valorizzare la nostra storia e la nostra cultura. L’Iresmo e l’Università del Molise sono ben liete di collaborare a questa iniziativa». Il Mata, museo nato e mantenuto totalmente con fondi privati, ospita uniformi e cimeli della Seconda Guerra Mondiale, insieme a pannelli informativi, rari modelli in scala, un’area multimediale e numerosi dipinti e fotografie autografati dai piloti di Campomarino, dalle vedove e dai loro figli. Numerosi documenti e video sono disponibili nell’area multimediale. È possibile usufruire anche di visite guidate e attività rivolte a studenti e ricercatori. Le informazioni e le prenotazioni sono disponibili sul sito www.mataitalia.com.