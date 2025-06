Collegio docenti al porto turistico per l’istituto Achille Pace

TERMOLI. Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo Achille Pace di Termoli ha tenuto il suo ultimo collegio docenti al di fuori della consueta sede scolastica. In un clima familiare e festoso, si è svolto ieri 20 giugno presso il porto turistico “Marina di San Pietro” l’incontro di fine anno tra la dirigente Luana Occhionero e i docenti dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado dei plessi di Difesa Grande e via Po. Un’occasione per fare un bilancio dell’anno appena concluso, sottolineare i traguardi raggiunti e condividere le prospettive per il prossimo anno scolastico. In apertura la Dirigente ha dedicato uno speciale ringraziamento alle quattro maestre collocate a riposo Liliana Sirianni, Anna Torro, Maria Gabriella Vetta e Rocchina Ricchetti. La Occhionero ha ringraziato, inoltre, tutto il personale per l’impegno, la dedizione e la passione dimostrati durante l’anno.