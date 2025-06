Colletorto: arte e devozione con 5mila fiori all’uncinetto

COLLETORTO. Nel pomeriggio di domenica 8 giugno, a Colletorto ha avuto luogo la settima edizione dell’infiorata a tecnica mista, a cura dell’Associazione culturale La Coccinella.

Chi è intervenuto ha potuto ammirare i meravigliosi tappeti realizzati con petali di fiori o sale colorato, disposti in modo da formare disegni, immagini o motivi: composizioni artistiche che hanno trasformato Corso Umberto in una vera e propria opera d’arte effimera.

La manifestazione è stata arricchita dalla partecipazione della Pro Loco di San Salvo con l’infiorata itinerante ad uncinetto, veri e propri capolavori realizzati con piccoli fiori a crochet.

Le persone hanno potuto ammirare pannelli raffiguranti motivi floreali, immagini sacre, colombe della pace, farfalle e richiami alle favole.

Anche la comunità di Colletorto ha partecipato con entusiasmo: sono stati realizzati 5000 piccoli fiorellini all’uncinetto, grazie al lavoro di 23 uncinettine, per comporre una grande opera d’arte raffigurante San Giovanni Battista, patrono di Colletorto, e la Torre Angioina, simbolo del paese.

Non sono mancati pannelli di sale colorati in omaggio ai luoghi più significativi del territorio, alla Madonna della Purità e a Papa Francesco.

Ad impreziosire la visione dei pannelli, disposti su un lungo tappeto verde, le note di un pianoforte e di un sax, che hanno accompagnato il pubblico in un’atmosfera emozionante.

L’infiorata è stata un’occasione di festa, di aggregazione sociale ed espressione di fede religiosa.