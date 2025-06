Compagni di viaggio: il nuovo libro di Angelo Malinconico

TERMOLI. Esce in questi giorni in tutte le librerie ‘Compagni di viaggio’, il nuovo libro dello psichiatra e analista Angelo Malinconico, pubblicato dalla Casa Editrice Astrolabio.

L’autore – Angelo Malinconico è professore incaricato di Psicologia dinamica presso la facoltà di Scienze e Tecniche psicologiche dell’Università degli Studi del Molise. Psichiatra, criminologo, psicologo analista con incarico didattico dell’Associazione Italiana di Psicologia Analitica (AIPA), è fin dalla fondazione componente il direttivo dell’Associazione Italiana Residenze per la Salute Mentale (AIRSAM). Ha diretto il Dipartimento unico regionale Salute mentale e dipendenze del Molise. Supervisore e formatore di istituzioni psichiatriche e psicoanalitiche, fa parte del comitato di direzione della Rivista di Psicologia Analitica ed è autore di numerosi volumi.

Il libro – Con il rigore intellettuale dell’analista e l’intelligenza pratica del clinico, Angelo Malinconico affronta da una prospettiva poliedrica la cura e il suo percorso nel lavoro con persone schizofreniche. Ne risulta un libro che è al tempo stesso una testimonianza del suo lavoro con i pazienti e un’accorata riflessione politico-istituzionale sulla psichiatria contemporanea. Un’opera che consegna al lettore il senso profondo del percorso di cura, composto di storie contenute in un alveo intriso di affettività, cuore pulsante del tentativo di avvicinarsi alla schizofrenia sperando in una comprensione autentica e in una trasformazione individualizzante.

La Casa Editrice Astrolabio-Ubaldini – Casa editrice romana fondata nel 1944 da Mario Ubaldini, caratterizzata fin dalla nascita da due direttrici portanti: la psicologia del profondo e le filosofie e religioni dell’Estremo Oriente. Nel 2006 ha inaugurato la collana di studi musicali Adagio.