“CreGrest 2025” alla parrocchia Santa Maria La Nova di Palata

PALATA. Dal 28 giugno al 6 luglio, la Parrocchia Santa Maria La Nova di Palata aprirà le sue porte per il CreGrest 2025, un evento che promette di essere speciale per tutti i ragazzi e i giovani della comunità.

Sotto la guida attenta di don Elio Benedetto, delle catechiste ed educatrici parrocchiali, i partecipanti si immergeranno in un programma ricco e coinvolgente, fatto di attività educative, momenti di riflessione profonda e tanto sano divertimento.

Quest’anno, il CreGrest si ispira a un evento di straordinaria importanza per la Chiesa: il Giubileo 2025. Si vuol vivere questo tempo di grazia non solo come una celebrazione, ma come un’opportunità preziosa per riscoprire la bellezza dell’ordinario, imparando a vivere la nostra storia in modo più umano, fraterno e sostenibile.

Sarà un’occasione unica per fare esperienza di un Dio che è venuto in mezzo a noi, un anno per rinnovare la nostra relazione con Lui, ricordando le grandi cose che ha compiuto nella nostra vita e, soprattutto, sentendo la sua costante presenza accanto a noi.

L’immagine simbolo di questa edizione sarà una porta a cui bussare con un sonoro “TOCTOC”, un invito ad aprirsi all’esperienza del bene. Una volta varcata quella soglia, ci aspetta un annuncio che risuonerà nel cuore di ognuno: “Io sono con voi tutti i giorni, io ci sono”. È l’incontro con la straordinarietà di un Dio che non ci abbandona mai, una verità che ha il potere di trasformare la quotidianità, perché sappiamo di non essere mai soli.

Il Giubileo ci mostra il volto di un Dio misericordioso e fedele, che ci ama così tanto da voler rimanere e camminare con noi, Lui che è il primo pellegrino di speranza.