“Dade alla ricerca del Delfino Magico”: tappa a Petacciato

PETACCIATO. “Dade alla ricerca del Delfino Magico”: il 20 giugno tappa a Petacciato per un messaggio di speranza, solidarietà e impegno infermieristico. Il prossimo 20 giugno 2025, il Comune di Petacciato sarà protagonista della tappa del progetto “Dade alla ricerca del Delfino Magico”, che racconta la forza dell’amore, della speranza e della solidarietà attraverso il coraggio di un bambino e della sua famiglia. Protagonista di questo viaggio è Davide, detto Dade, un bimbo riccionese di 6 anni affetto da KIF5C, una malattia genetica ultra-rara che conta 40 casi nel mondo e un solo caso in Italia. Accanto a lui, a bordo di una cargo- bike, c’è il papà Simone, che ha deciso di trasformare una diagnosi in un’opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica e richiamare l’attenzione sulle malattie rare e sull’importanza della ricerca scientifica. Partiti da Riccione il 16 giugno, padre e figlio percorreranno 959 chilometri lungo la costa adriatica, attraversando cinque regioni e 94 comuni, in un viaggio che è anche una favola moderna, ispirata dal “Delfino Magico Hope”, personaggio nato dalla fantasia della famiglia, simbolo di speranza e resilienza.

L’Amministrazione Comunale di Petacciato ha fortemente voluto sostenere questa iniziativa, manifestando la vicinanza di tutta la comunità, accogliendo Dade e la sua famiglia, e dimostrando ancora una volta che Petacciato è una comunità solidale, attenta ai valori della salute, della condivisione e della vicinanza a chi affronta sfide difficili.

Per l’occasione, verrà organizzato un incontro pubblico davanti la Casa Comunale, il giorno 20 giugno a partire dalle ore 17:00, per consentire alla famiglia di Dade di raccontare la propria storia e promuovere il progetto di sensibilizzazione. Al termine dell’incontro, quando Dade e Simone riprenderanno il loro viaggio, saranno accompagnati per un breve tratto di strada dai cittadini petacciatesi in bicicletta, in un percorso adatto a tutte le fasce di età, per ribadire insieme il valore della partecipazione e della solidarietà. L’Amministrazione comunale e il Sindaco esprimono il proprio orgoglio nell’accogliere questa iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione tra le Associazioni del Territorio e gli uffici comunali.

Un valore aggiunto sarà la presenza degli infermieri molisani, che scenderanno in campo con l’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Campobasso-Isernia e i volontari dell’associazione CIVES. Quest’ultima è una realtà nazionale di infermieri volontari di protezione civile, che da anni si attiva nelle emergenze e nelle iniziative sul territorio, portando competenza, umanità e spirito di servizio ovunque ce ne sia bisogno. La presenza del CIVES in questa occasione testimonia il valore della collaborazione tra professionisti e cittadini per promuovere cultura della salute e inclusione.

L’evento sarà anche l’occasione per riflettere sul ruolo fondamentale dell’infermiere nella gestione e presa in carico dei pazienti affetti da malattie rare. Gli infermieri sono infatti figure chiave, capaci di garantire non solo assistenza clinica, ma anche accompagnamento umano ed educativo, coordinando cure tra ospedale, territorio, scuola e famiglia. Tra queste professionalità, sempre più centrale si sta facendo spazio la figura dell’infermiere di ricerca, un professionista dedicato alla raccolta di dati clinici, al monitoraggio dei trial terapeutici e allo sviluppo di nuove conoscenze scientifiche. Il contributo dell’infermiere di ricerca è cruciale soprattutto nel campo delle malattie rare, dove ogni piccolo passo in avanti nella conoscenza può tradursi in nuove opportunità terapeutiche e migliori qualità di vita per i pazienti. Le malattie rare coinvolgono oltre 36 milioni di persone in Europa, di cui circa 2 milioni in Italia, e il dato più toccante è che il 70% dei casi riguarda bambini e adolescenti. Sono numeri che raccontano una realtà ancora poco visibile, ma che merita attenzione, competenza e risposte assistenziali adeguate. Per questo, il 20 giugno a Petacciato, l’OPI di Campobasso- Isernia sarà presente con un proprio spazio informativo, un punto di incontro dedicato alla divulgazione e alla sensibilizzazione, dove cittadini, famiglie e professionisti potranno confrontarsi, ricevere materiale informativo e conoscere più da vicino le attività e le opportunità di assistenza disponibili per chi vive con una malattia rara. Un evento che sarà anche un momento di festa e condivisione, con il coinvolgimento delle istituzioni locali, delle associazioni di volontariato e dei tanti cittadini che vorranno abbracciare il viaggio di Dade, un viaggio che insegna come anche davanti alle difficoltà più grandi, la speranza possa trovare sempre strada, meglio ancora se percorsa assieme.

A darne notizia, il sindaco di Petacciato, Antonio Di Pardo, e la presidente dell’Ordine degli Infermieri, Mariacristina Magnocavallo.