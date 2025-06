Dal Canada al Molise, sulle orme dei piloti di Canne

CAMPOMARINO. Oltre 93mila canadesi hanno combattuto nella Campagna d’Italia durante la Seconda guerra mondiale. Dallo sbarco in Sicilia del 10 luglio 1943 fino alla Linea Gotica, con particolare riferimento alle città di Campobasso, Ortona, Castel di Sangro e Cassino. Il Canada subì perdite significative in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, con circa 6.000 soldati canadesi che persero la vita. Una storia che unisce l’Italia e il Canada, insieme ad un altro aspetto che costituisce un legame inscindibile tra due Paesi così distanti: quello dell’emigrazione, un fenomeno che ha visto grande protagonista il Molise.

Spinti da queste motivazioni e con l’obiettivo si seguire le orme dei soldati e dei piloti canadesi, il prof. Gianni Blasi, membro della Special Service Force canadese, il regista e produttore cinematografico Anthony Sarracco e la sua troupe, si sono recati in Molise per girare un documentario e diverse riprese per la televisione nazionale canadese Tln. Ad accoglierli c’era il professore Marco Altobello, che ha organizzato la visita supportato dal Colonnello Tony Battista, ex Defence Attachè dell’ambasciata del Canada. Le scene sono state girate a Campobasso, la “Canada Town” liberata il 14 ottobre 1943, ma soprattutto a Campomarino, in particolare sulla pista di Canne e nei luoghi in cui i piloti canadesi hanno volato sotto la Balkan Air Force. In una lunga intervista Altobello ha parlato di questa storia, del ruolo delle unità canadesi nell’aeroporto di Canne a Campomarino e delle potenzialità culturali e turistiche del territorio.

Un’occasione importante per coinvolgere e invitare come turisti i tanti canadesi che vedranno la trasmissione. Tra questi, quasi due milioni di origine italiana e tantissimi molisani-canadesi interessati al turismo di ritorno. Il Canada, infatti, ospita la seconda più numerosa comunità molisana nel mondo, dopo l’Argentina. Particolare interesse verso il nostro territorio è stato espresso dall’associazione Molisani di Ottawa, con la quale Marco Altobello collabora e che si recherà a Campomarino e in Molise per riscoprire questa storia e i luoghi che sono stati filmati. Gianni Blasi, membro della Fssf canadese, ha lavorato per l’Ambasciata canadese a Roma e per il Ministero degli Affari dei Veterani in Canada. È stato consulente per sei documentari sui fronti di Cassino ed Anzio: per Frantic Films-Winnipeg, CSOR-Petawawa, Fssf Association, Treehouse dream e War Junk.

Dal 2006 organizza viaggi sia in Italia che in Francia per la FSSF Association e per i veterani della Nuova Zelanda.