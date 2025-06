Devozione rinnovata a Morrone del Sannio in una festa di musica e colori

MORRONE DEL SANNIO. Sant’Antonio, a Morrone del Sannio una festa di musica e colori.

E’ stata una giornata piena di emozioni per i Morronesi, il 14 giugno, in onore di Sant’Antonio. A cominciare dal risveglio mattutino al suono della banda, alla celebrazione nella chiesa di Santa Maria Maggiore e la processione, che sfilata per il paese ha riportato, con un brindisi finale, la statua del Santo di Padova nella sua naturale sede, la chiesa di Sant’Antonio, ristrutturata dopo anni di inagibilità.



Nel pomeriggio il centro del paese è stato animato dalla presenza colorata e allegra di associazioni, espositori, fiori e giochi per bambini. I volontari dell’Abm, Ambiente Basso Molise, hanno proposto laboratori creativi e pittura all’aria aperta: la strada principale del paese è diventata spazio di incontro e gioco, proprio come si faceva tanti anni fa. Ai lati invece i molti banchetti di fiori e creazioni, dall’uncinetto ai libri intagliati, perline e graziosi gioielli, cesti e pittura su stoffa. Gli artisti sono venuti da Termoli, portando con sé l’allegria e l’atmosfera del mare.

In serata i membri del Comitato Festa, promotore instancabile della ricorrenza, hanno dato inizio alla Sagra della Frittata, tra molteplici gusti e abbondanti porzioni, accompagnata dal concerto in piazza. Grandi e piccoli, hanno partecipato tutti alla festa per l’amato Sant’Antonio, in quella che è stata una indimenticabile giornata.