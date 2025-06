Dopo l’ultima campanella, tra l’attesa degli esami e il libro bianco… delle vacanze

BASSO MOLISE. Tra zaini più leggeri e cuori un po’ più pieni, tra oggi e domani si chiude un altro anno scolastico per migliaia di studenti in Molise, considerando che molti istituti adottano la settimana corta. L’ultimo giorno di scuola non è mai un giorno qualunque: è il momento in cui si chiudono i quaderni, ma si aprono ricordi destinati a durare nel tempo.

Nelle aule, sui banchi ormai quasi vuoti, si sono mescolati sorrisi, lacrime, promesse e abbracci tra compagni e insegnanti. I più piccoli hanno salutato con disegni e canzoni, i più grandi si preparano ad affrontare nuove sfide.

Per i maturandi l’emozione è doppia: mentre tutti festeggiano la fine delle lezioni, per loro inizia il conto alla rovescia verso l’esame di Stato. Una prova che segna non solo la fine di un ciclo scolastico, ma anche l’ingresso nel mondo adulto, con sogni, paure e speranze.

In molti istituti non sono mancate feste, recite, premiazioni e momenti di condivisione che hanno trasformato la giornata in una vera e propria festa della comunità scolastica. Gli studenti hanno salutato compagni e professori con la leggerezza dell’estate che inizia e la consapevolezza che ogni fine è solo un nuovo inizio.

E ora spazio all’estate: c’è chi corre verso il mare, chi si gode il riposo dopo i compiti, chi fa i conti con l’emozione della maturità alle porte. Per tutti, però, l’invito è uno solo: sognare. Perché le vacanze non sono solo un tempo per staccare, ma anche per immaginare, crescere, costruire desideri. In fondo, è questo il primo vero compito da affrontare.

Alberta Zulli