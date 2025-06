Ecco il Molise dell’architettura contemporanea

CAMPOBASSO. Tornano gli appuntamenti culturali e formativi della Fondazione Architetti di Campobasso, indetti e organizzati di concerto con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Campobasso.

Focus sul ‘Molise Contemporaneo’ svelato dalle relazioni come da locandina allegata, centrate sulla conoscenza dell’architettura contemporanea, della ricerca di un’identità regionale tra marginalità e globalizzazione, e sui paesaggi in costruzione nel Molise aperto a nuove forme di architettura.

L’iniziativa è inserita nel cartellone ufficiale degli eventi del Corpus Domini del comune di Campobasso, con l’intento di offrire un momento di riflessione e valorizzazione della memoria architettonica molisana del Novecento. A corredo degli interventi, un percorso espositivo suddiviso per tematiche.

Teatro dell’incontro, oggi pomeriggio, venerdì 20 giugno, alle 16.30, il Museo Sannitico, in via Chiarizia 12 a Campobasso. L’indagine si svilupperà sulle relazioni di Luciano Scuderi, della Direzione Creatività Contemporanea presso il Ministero della Cultura, Leonardo Bellotti, già presidente della Fondazione Architetti di Campobasso e Mario Morrica, consigliere della Fondazione Architetti di Campobasso e ricercatore del Centro di Eccellenza del Distretto Tecnologico della Cultura della Regione Lazio.

Concepito in sinergia da Fondazione e Ordine e con il patrocinio del Comune di Campobasso e la collaborazione della Soprintendenza Archeologica e Belle Arti Molise, della Direzione Generale dei Musei del Molise e del Parco archeologico di Sepino, l’approfondimento tematico-professionale non vuole rappresentare solo un momento formativo (3 i crediti assegnati), ma si pone come occasione di confronto e dialogo tra professionisti, cittadini e istituzioni, nel cuore di una città che celebra la propria storia, i suoi monumenti, i suoi riti popolari, con lo sguardo rivolto al futuro.

Saluti affidati ad Antonio Sollazzo neopresidente Fondazione Architetti di Campobasso; Alessandro Izzi confermato Presidente Ordine Architetti Ppc di Campobasso, Maria Luisa Forte Sindaco di Campobasso, Enrico Rinaldi Direttore regionale Musei nazionali Molise, Dora Catalano Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise, Davide Delfino Direttore Museo archeologico nazionale di Campobasso.

A chiusura del convegno, dopo il dibattito, prevista l’apertura di una mostra che espone una selezione delle opere di architettura contemporanea regionale, che sono state inserite nella catalogazione del ‘contemporaneo in Molise’.