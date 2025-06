“Eco dell’anima”: poesia e introspezione al Castello Svevo di Termoli

TERMOLI. Grande partecipazione per l’inaugurazione del 18 giugno. L’evento prosegue oggi con la seconda giornata.

Si è aperta ieri, mercoledì 18 giugno 2025, nella splendida cornice del Castello Svevo di Termoli, l’esposizione letteraria dedicata al libro “Eco dell’anima”, la nuova raccolta poetica della scrittrice termolese Jennifer Di Giovine, edita dalla Casa Editrice Vintura.

L’inaugurazione, avvenuta alla presenza del Vicesindaco e Assessore Michele Barile, ha segnato l’inizio di un evento unico nel suo genere, che coniuga poesia, arte e introspezione in uno spazio ricco di storia e simbolismo.

La mostra – che prosegue oggi, giovedì 19 giugno, dalle ore 18:00 alle ore 21:00 – si presenta come un’esperienza visiva e immersiva: un cammino iniziatico che conduce nell’interiorità del lettore, guidato da suggestioni poetiche capaci di evocare emozioni profonde e rivelatrici.

Il percorso espositivo si sviluppa in tre momenti: una dichiarazione di intenti, intesa come patto simbolico tra l’autrice e il lettore; una sequenza di testi e immagini che guidano tappa dopo tappa verso il cuore della raccolta; e infine una sezione conclusiva costruita intorno a simboli e archetipi che fungono da specchi interiori – non per predire, ma per evocare e orientare nella riscoperta della propria essenza più autentica.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dal pubblico, attirando non solo i cittadini termolesi, ma anche numerosi turisti, e si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione culturale del territorio attraverso l’arte e la letteratura.