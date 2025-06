Ecologia del cambiamento: la lezione di Rossano Ercolini

PETACCIATO. Lunedì sera, l’associazione Il Cuore di Petacciato, nella fantastica cornice del Palazzo Ducale, ha organizzato la presentazione del libro Noi siamo oceano, alla presenza dell’autore Rossano Ercolini, vincitore del Goldman Environmental Prize 2013, prestigioso premio per l’ambiente.

I saluti istituzionali del sindaco Antonio Di Pardo hanno ufficialmente aperto i lavori. Il primo cittadino di Petacciato, nel suo breve intervento, si è soffermato a sottolineare l’importanza che il tema ambiente oggi riveste, ed in particolare la funzione di ascolto che l’amministratore deve esercitare in materia. Va posta particolare attenzione alle richieste avanzate dai giovani.

Gianna Di Lena, presidente della neo-costituita associazione Il Cuore di Petacciato, ha illustrato gli obiettivi e il programma delle iniziative che, grazie anche al sostegno dei numerosi sponsor, si intende realizzare.

Andrea Barsotti e Paolo Di Iacovo hanno presentato l’ospite della serata, Rossano Ercolini, e insieme all’autore hanno illustrato il libro affrontando diverse tematiche ambientali, legate anche alla sostenibilità e al ciclo dei rifiuti.

Tra gli ospiti presenti in sala erano presenti il consigliere regionale del Molise Vittorio Facciolla, il consigliere provinciale di Campobasso Oscar Daniele Scurti, il vicesindaco di Petacciato Gianpiero Lascelandà e l’assessore comunale Enrico D’Amario.

Rossano Ercolini, toscano, maestro elementare in pensione, si è definito un attivista che da oltre cinquant’anni si interessa d’ambiente. È ideatore e responsabile del progetto Passi concreti verso Rifiuti Zero. Si occupa attivamente di gestione dei rifiuti da oltre 30 anni: in particolare, il suo impegno si è concentrato sulla divulgazione dei rischi ambientali derivanti dagli inceneritori e sulla promozione di uno stile di vita a spreco zero.

Per queste sue battaglie, nel 2013 ha ricevuto il Goldman Environmental Prize, prestigioso riconoscimento definito il “Nobel alternativo per l’ambiente”. Attualmente è presidente del Centro di Ricerca Rifiuti Zero dell’associazione Zero Waste Europe. In qualità di esperto, è tra i principali fondatori della Rete Nazionale Rifiuti Zero. Ha pubblicato numerosi articoli sui temi ambientali e diversi libri.

Il libro di Ercolini, Noi siamo oceano. Manifesto per un’ecologia del cambiamento, è stato definito “un libro agile e denso di importanti riflessioni e aneddoti particolari”. Nel testo sono trattati argomenti come l’ecologia, gli idrocarburi, il ruolo delle comunità in materia di rifiuti zero. Dalla lettura emerge un messaggio positivo, una speranza per il futuro del nostro pianeta: cambiare si può.

L’autore sostiene che le buone pratiche, i saperi condivisi, le numerose esperienze riuscite dimostrano come, pur nella consapevolezza del rischio cui andiamo incontro, sia possibile attivarsi, collaborare e immaginare un futuro diverso.

Giuseppe Alabastro