Entusiasmo, passione e tradizione: nel sorteggio della Carrese l’impegno a rispettare le regole

PORTOCANNONE. Domenica tutta da vivere, per la prima volta, a Portocannone per la Carrese 2025. Effettuato in un tripudio di gente, colorata di arancione, biancoceleste e giallorosso, il sorteggio che ha dato questo esito:

Il sindaco, Francesco Gallo, ha ribadito l’impegno per salvaguardare la tradizione.La Corsa dei Carri di Portocannone è un evento profondamente radicato nella tradizione e nella cultura locale, celebrato con grande passione e rispetto. Il sindaco Francesco Gallo ha recentemente ribadito l’importanza di mantenere l’integrità della manifestazione, sottolineando che la gestione deve avvenire con onore e nel rispetto delle regole.

L’organizzazione della corsa è meticolosa: dalla benedizione dei carri alla partenza, ogni dettaglio è curato per garantire sicurezza e rispetto delle tradizioni. Quest’anno, particolare attenzione è stata dedicata alla messa in sicurezza del percorso, a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

La Corsa deve rimanere un simbolo di identità per Portocannone, gestita con la serietà e il senso di responsabilità che la comunità ha sempre dimostrato. È un momento di grande coinvolgimento, ma anche di disciplina e rispetto per la storia che rappresenta.