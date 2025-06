Evento cinofilo a Petacciato: professionisti a confronto per gli amici a 4 zampe

PETACCIATO. Evento cinofilo a Petacciato: professionisti a confronto per i nostri amici a 4 zampe.

Nuovo ed entusiasmante evento per l’associazione il Cuore di Petacciato che nella mattinata del 22 Giugno ha presentato “Amici a quattro zampe”, una manifestazione cinofila organizzata in collaborazione con la Gadit (associazione guardie ambientali d’Italia sez. di Termoli). Un’attenta platea di persone, accompagnate dai propri amici a 4 zampe, ha potuto ascoltare gli interventi di professionisti qualificati.

L’educatore cinofilo Jerry Di Peso che ha illustrato il rapporto uomo animale ed i suoi benefici. Partendo da una relazione di branco, l’educatore ha chiarito quale dovrebbe essere il corretto rapporto tra l’uomo ed il cane e le modalità giuste perché si sviluppi un dialogo proficuo e comprensibile tra le due parti. Il presidente delle guardie ambientali, Sezione di Termoli, Gianluca Barbuto ha chiarito alcuni aspetti normativi comportamentali riguardanti il guinzaglio, la museruola, le direzioni e i luoghi opportuni per le passeggiate dei nostri amici a quattro zampe. Sul tema citato è intervenuto anche il sindaco di Petacciato Tonino Di Pardo evidenziando che bisogna sensibilizzare il cittadino al rispetto di alcune aree con destinazioni particolari, come il parco per i bambini e l’area fitness, sottolineando i comportamenti corretti che si dovrebbero tenere per la pulizia e il decoro cittadino.

Il sindaco ha anticipato l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di realizzare un’area dedicata esclusivamente ai nostri amici a quattro zampe, precisando che ogni cosa andrebbe fatta in collaborazione con i proprietari degli animali chiamati al rispetto e al decoro del proprio paese.

Interessante anche l’intervento della veterinaria dott.ssa Cardillo Paola che ha illustrato l’importanza di tenere in salute i nostri animali domestici. Ha dato al pubblico linee guida sulla differenza di un pronto intervento sull’ingerimento di veleni o di cibo contenete pezzi di vetro. Dibattito avvincente, ricco di spunti e riflessioni tra i professionisti e le persone che hanno partecipato attivamente con molte domande. L’evento si è concluso con la donazione da parte della ditta Joe Zampetti di prodotti Inodorina contenuti in una splendida borsa. L’associazione è davvero soddisfatta della riuscita dell’evento considerando che si è svolta nella Domenica del Corpus Domini, giorno di festa per molti. Questo incontro è stato un punto di partenza affinché la convivenza tra animali domestici e società civile trovi sempre più spazio nella vita quotidiana.