“Favole e Filosofia”: cala il sipario sulla scuola dell’infanzia

ROTELLO. Scuola dell’infanzia di Rotello, iniziativa di fine anno. L’iniziativa è stata pensata in seguito ai progetti che sono stati realizzati durante l’anno scolastico: “Favole e Filosofia” leggendo le favole di Esopo, (in realtà ne sono state lette tante, tutte come protagonisti gli animali); con l’Uda “Miti e Leggende” per conoscere Pollon e i suoi sogni e tutti si sono cimentati nella favola dei Tre Porcellini in inglese per il Clil (Three Little Pigs). La lettura delle favole è molto importante per i bambini, perché dà loro la possibilità di esplorare il proprio mondo emotivo.

Esse le aiutano ad apprendere comportamenti positivi, regole da rispettare, condivisione, empatia, rispetto per gli altri, inclusività. Ogni favola ha una morale e con il filosofare, cioè la conversazione, la comprensione, la verbalizzazione, si arriva a capire ciò che essa ci vuole insegnare. I bambini si trasformano nei personaggi della favola “La lepre e la tartaruga”. La storia prende vita in una foresta, dove gli animali vivono in armonia, ma dove, a volte, la vanità e l’orgoglio, possono portare a grandi sorprese. Questa favola ci ricorda che, talvolta, la vera forza non risiede nella velocità, nella vanità, ma nella costanza e nella perseveranza. Un ringraziamento alla dirigente, Giovanna Fantetti, alla vice Giuseppina Cruceli, alle maestre, al personale, alle famiglie… a tutti i bambini che hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa.