Festa di Sant’Antonio: le tradizioni non sono vecchie se hanno ancora cuore

MONTECILFONE. A Montecilfone, ogni anno, a giugno, accade qualcosa che ha il sapore dell’eterno. La Festa di Sant’Antonio da Padova non è solo una tradizione: è un battito collettivo, una preghiera che prende forma nei gesti semplici, nel lavoro condiviso, nel suono profondo dei campanacci che risuonano dal collo delle mucche e dei buoi, come un canto che attraversa il tempo.

La devozione inizia oggi, 12 giugno, alle ore 18, nella suggestiva cornice della piccola Lourdes nel bosco Corundoli, con la benedizione e l’affidamento dei bambini a Sant’Antonio. Un momento di luce e tenerezza, in cui il futuro del paese si affida alle mani del Santo.

Il 13 giugno, giorno liturgico dedicato al Santo, si apre con la celebrazione eucaristica e la benedizione dei Carristi: un gesto semplice, ma carico di significato, che dà inizio a un viaggio collettivo fatto di fede, fatica e bellezza.

Il 14 giugno alle ore 12, i carri – frutto di settimane di lavoro paziente e appassionato – partono dalla zona Calvario alla volta del bosco Corundoli. È lì che il Santo attende, per dare il via alla sfilata per le vie del paese. I carri sfilano uno dopo l’altro accompagnati dal suono della banda e dallo stupore di chi guarda, di chi si emoziona ogni volta come fosse la prima. La sera, la festa continua nel cuore del paese, in piazza, con stand gastronomici, musica e dj set: è il volto gioioso della comunità che si ritrova e si celebra.

Il 15 giugno, infine, si apre con la processione solenne con la statua di Sant’Antonio, la benedizione degli animali e si chiude con la magia della notte: spettacoli musicali e fuochi d’artificio che illuminano il cielo e il cuore.

Dal 13 al 15 giugno, Montecilfone si trasforma in un luogo in cui sacro e quotidiano si abbracciano. Ma se questa magia ogni anno si ripete, è solo perché c’è chi ci crede davvero, chi si spende senza riserve, chi mette il cuore prima di tutto: sono loro, le donne e gli uomini del Comitato Carristi Sant’Antonio, i veri custodi di questa festa.

Con pazienza, con forza, con amore, preparano i carri addobbati, intrecciano fiori, cuciono stoffe, costruiscono con mani sapienti quello che non è solo un allestimento, ma un atto di devozione. Ogni carro racconta una storia e tutto, assolutamente tutto, è frutto del loro impegno gratuito, della loro fede incrollabile, della loro ostinata volontà di non lasciar morire ciò che ci rende comunità.

Il tintinnio dei campanacci, la processione tra le vie, i canti, le benedizioni, la banda, i fuochi d’artificio, ogni cosa vibra di una bellezza che non si compra e non si finge. È la bellezza della gente che si stringe, che condivide, che accoglie.

In un mondo che corre, che dimentica, che cambia a velocità vertiginosa, Montecilfone resta fedele alla tradizione, e lo fa grazie a chi non smette di custodire l’anima di questa terra.

La Festa di Sant’Antonio è la prova che le tradizioni non sono vecchie se hanno ancora cuore, e che nei piccoli paesi, dove tutto sembra fragile, l’amore vero è più forte del tempo.

A tutti i membri del Comitato Carristi, a chi dona le proprie mani, il proprio tempo, la propria fede: grazie.

È grazie a voi se ogni anno possiamo ancora dire: la festa c’è. Ed è bellissima.