GUGLIONESI. Venerdì 6 giugno ha avuto luogo un momento di profonda emozione e raccoglimento dedicato a Fiorangelo, il motociclista scomparso prematuramente, il cui spirito vive ancora forte nel cuore del suo gruppo, i “Falchi della Strada – Motoclub Fmi”.

In un’atmosfera carica di sentimento e rispetto, amici e appassionati si sono uniti per celebrare la vita di Fiorangelo, ricordando non solo la sua passione per le due ruote, ma anche la sua presenza insostituibile nel motoclub.

Alla Clubhouse dei Falchi della Strada, si sono accesi i motori e i cuori in ricordo di Fiorangelo.

Una serata per celebrare la sua vita, il suo spirito libero e la fratellanza che unisce tutti i membri.

Musica, vibrazioni forti e ricordi che non moriranno mai.

«Fiorangelo sempre con noi. Una fiamma che non si spegne».

La cerimonia è proseguita con la messa, un momento di preghiera e riflessione che ha riscaldato gli animi e rafforzato i legami di fratellanza.

Subito dopo, è avvenuto il taglio del nastro inaugurale del “Clubhouse”, un gesto simbolico che ha sancito l’inizio di una nuova tappa per la comunità dei motociclisti. A seguire, don Stefano e don Antonio hanno impartito la benedizione alle moto e al “Clubhouse”, il luogo simbolo di incontri, condivisione e amicizia.

Questo gesto sacro ha donato un senso di protezione e speranza a tutti i motociclisti presenti, sottolineando la forza di una comunità che va oltre la semplice passione, diventando famiglia, sostegno e memoria viva.

Un ricordo indelebile, una serata di cuore e di luce, in cui ogni rombo di motore ha raccontato storie di vita, amicizia e amore per la strada.

Alberta Zulli