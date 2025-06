George Hardy compie 100 anni, è l’ultimo pilota di caccia di Ramitelli ancora in vita

CAMPOMARINO. Un regalo speciale, che arriva direttamente da Campomarino per il Tenente Colonnello George Hardy in occasione del suo centesimo compleanno.

“Abbiamo preparato una litografia del suo caccia P51 ‘Tall in the Saddle’ – ha spiegato il presidente del chapter italiano TAI Marco Altobello – e in occasione dell’80° anniversario del VE Day e della Liberazione i nostri membri, i partecipanti all’evento, le vedove e i figli dei piloti, alcuni cittadini di Campomarino, hanno firmato e scritto messaggi di auguri. La litografia è stata incorniciata insieme a una parte di grella PSP e consegnata al Chapter Hystorian Michael Joseph, che ha portato il regalo a George Hardy, l’ultimo pilota dei caccia di Ramitelli ancora in vita e uno dei pochi Tuskegee Airmen viventi”.

Nato l’8 giugno 1925, George Hardy entrò nell’Army Air Corps nel luglio del 1943 all’età di 17 anni. Nel 1945 diventò uno dei circa 450 Tuskegee Airmen impiegati nella Seconda guerra mondiale.

Durante la guerra partecipò a 21 missioni da Ramitelli, a bordo del P-51 “Tall in the Saddle”.

Si distinse come pilota dei bombardieri e delle cannoniere AC-119K gunship nella Guerra di Corea (45 missioni) e nella Guerra del Vietnam (70 missioni). Recentemente è stato premiato agli American Spirit Awards.

“Ho sempre amato l’Italia e mi piacerebbe tornare da voi – ha dichiarato in un intervista rilasciata a Marco Altobello in Florida lo scorso anno – Durante la guerra, a Ramitelli scambiavo sigarette con uova e vino. Avevo un buon rapporto con i bambini e i contadini del posto”.

Il legame con Campomarino si è rafforzato negli ultimi anni e continua a costituire un importante mezzo per la valorizzazione della storia del territorio.

Negli ultimi 80 anni, il Tenente Colonnello Hardy ha continuato a preservare la memoria partecipando a eventi istituzionali, incontri nelle scuole e nelle università.

Hardy viene intervistato regolarmente da giornali, emittenti radiofoniche e televisive, partecipa a documentari e iniziative in supporto dei veterani e portando la testimonianza del suo servizio.