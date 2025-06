Grisulandia: formazione, sicurezza e volontariato coi bambini che diventano pompieri per un giorno

TERMOLI. La città di Termoli – col patrocinio dell’amministrazione comunale – ha ospitato ieri, 2 giugno, la terza edizione di Grisulandia, la manifestazione dedicata alla sicurezza e alla protezione civile, che ha trasformato Piazza Vittorio Veneto in un vero e proprio campo di addestramento per piccoli aspiranti pompieri. L’evento, organizzato dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari del Molise, ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante sensibilizzare le nuove generazioni sulle norme di prevenzione e sicurezza.

Un’esperienza formativa e coinvolgente

L’iniziativa, ispirata al celebre Grisù, il draghetto che sogna di diventare pompiere, ha permesso ai bambini di diventare “Pompieri per un giorno”, avvicinandosi alla cultura della sicurezza attraverso attività ludiche e formative. Attraverso percorsi interattivi e simulazioni, i piccoli partecipanti hanno imparato le buone norme di protezione civile, sperimentando le operazioni dei Vigili del Fuoco riproposte a misura di bambino.

Ma Grisulandia non è stata solo un’occasione educativa per i più giovani. Anche gli adulti hanno potuto approfondire la cultura della protezione civile, osservando da vicino l’entusiasmo dei bambini e interagendo con i protagonisti di questo straordinario evento.

Un evento che coinvolge la comunità

La manifestazione ha visto il contributo attivo dei soci dell’Associazione Vigili del Fuoco Volontari, che hanno recentemente inaugurato la loro nuova sede sociale in località Sinarca a Termoli. Grazie alla loro esperienza e formazione, i volontari hanno guidato i partecipanti con spiegazioni teoriche e pratiche, insegnando loro i comportamenti da attuare in caso di emergenza, attraverso il gioco e attività interattive.

Per garantire la sicurezza, l’evento è stato presidiato da un’unità mobile di Primo Soccorso, allestita in collaborazione con l’Associazione Nucleo Assistenza Servizi Professionali (Nasp Molise). Inoltre, in piazza, i bambini hanno potuto osservare da vicino i mezzi di emergenza forniti dalle rispettive associazioni, scoprendo l’importanza del lavoro svolto dai volontari.

Un messaggio di impegno e altruismo

Oltre a sensibilizzare sulle norme di sicurezza, Grisulandia ha puntato a far conoscere le attività di volontariato e il ruolo fondamentale degli enti di protezione civile. Come sottolineato dalla presidente provinciale Mariangela Sforza, l’iniziativa ha permesso di avvicinare le nuove generazioni al mondo del volontariato, trasmettendo un valore che va oltre la formazione: quello della solidarietà e del servizio alla comunità.

A ricordarlo con forza è la frase dello scrittore Harvey B. Mackay, citata durante l’evento:

“Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi. Ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo resta ed è immortale.”

Grisulandia ha lasciato il segno, confermando quanto sia importante educare i cittadini alla sicurezza, alla prevenzione e al volontariato. Un appuntamento che, con il suo successo, promette di tornare ancora più coinvolgente nelle edizioni future.