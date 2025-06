Guglionesi celebra Sant’Antonio di Padova

GUGLIONESI. Si svolgerà dall’11 al 13 giugno la festa in onore di Sant’Antonio di Padova a Guglionesi, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità. Il programma sarà preceduto, dal 9 all’11 giugno, dal triduo di preparazione con la Santa Messa alle ore 18:30 nella chiesa dedicata al Santo.

Il giorno dell’apertura, mercoledì 11 giugno, a Castellara, si terrà il concerto di Frank David e, a seguire, lo show di Simone Schettino, a partire dalle ore 21:30. Giovedì 12, alle 18:30, sul sagrato della chiesa di Sant’Antonio di Padova, si terrà la Santa Messa con la benedizione dei novizi. In serata, alle 21:30, in via Giandomenico De Santis, spazio alla musica e alla scuola con “Scuola in… canto”, iniziativa che vedrà coinvolte le scuole del Basso Molise: le termolesi Brigida e Bernacchia, l’istituto Rivera di Guglionesi, l’orchestra scolastica del territorio e i cori dell’associazione Punto di Valore di Termoli.

Il 13 giugno, giorno della solennità, si aprirà alle ore 9 con il giro cittadino del complesso bandistico “Paolo Falcicchio” di Gioia del Colle, seguito dalla Santa Messa delle 10:30 con la tradizionale benedizione del pane e il matinée musicale. Alle 17:30, la Messa solenne sarà presieduta da Padre Maurizio Erasmi, cui seguirà la processione per le vie del paese. La chiusura sarà affidata, alle 21:30, al concerto serale del complesso bandistico, sempre diretto dal maestro Falcicchio.