Guglionesi celebra Sant’Antonio: tra fede, tradizione e comunità

GUGLIONESI. Un’atmosfera di profonda devozione e partecipazione collettiva ha avvolto il centro storico di Guglionesi nella giornata di oggi, in occasione della festa di Sant’Antonio di Padova, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti nel Basso Molise.

La ricorrenza, che ogni anno richiama centinaia di fedeli, si è confermata ancora una volta un momento di intensa spiritualità ma anche di forte coesione sociale.

La giornata è cominciata con la tradizionale Santa Messa mattutina, officiata nella chiesa parrocchiale con una grande affluenza di fedeli.

Tra i banchi, volti emozionati e mani giunte: adulti, anziani e tanti bambini, in particolare quelli della scuola dell’infanzia, accompagnati dalle insegnanti. Commovente il rito della benedizione dei pani e dei piccoli, un gesto che si tramanda da generazioni come simbolo di protezione e speranza per il futuro.

A rendere ancor più speciale il momento liturgico, le parole di don Stefano che, con semplicità e passione, ha narrato una breve favola ispirata a uno dei miracoli del Santo, incantando i più piccoli e strappando un sorriso emozionato anche agli adulti.

Un modo delicato e diretto per trasmettere la spiritualità antoniana alle nuove generazioni, nel solco di una tradizione che non vuole smettere di parlare al cuore.

Ad accompagnare la celebrazione, le note solenni della banda musicale di Gioia del Colle, che tornerà protagonista in serata durante la processione per le vie del paese.

Un momento molto atteso dalla comunità, che sfilerà al seguito della statua del Santo in un clima di raccoglimento, tra canti e preghiere, per poi concludere la giornata con un concerto sinfonico sul sagrato della chiesa.

A Guglionesi, la festa di Sant’Antonio è più di una semplice ricorrenza religiosa: è un autentico intreccio di fede, memoria e identità. Un’occasione in cui la comunità si riconosce e si ritrova, rinsaldando legami e valori in un tempo che spesso sembra smarrirli.

Nel saluto finale, il parroco ha rivolto un pensiero accorato alla pace, invocandola come la più grande delle grazie. “Che Sant’Antonio — ha detto — possa continuare a operare miracoli nei cuori, e che tra questi ci sia anche il dono della pace, in un mondo sempre più fragile e diviso.”

La festa continua, dunque, tra il suono dei tamburi, il profumo dei gigli bianchi e l’abbraccio di una comunità che, anche oggi, ha saputo riscoprirsi unita nel nome della fede e della speranza.

Eliana Ronzullo