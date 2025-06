“I Cammini del Molise frentano”: nasce la rete territoriale

LARINO. Il Gal Innova Plus, nell’ambito dell’attuazione del proprio Piano di Azione Locale denominato “I Cammini del Molise frentano”, si è fatto promotore della costituzione di una rete tra imprese, comuni e altri soggetti istituzionali, finalizzata alla governance dell’offerta di turismo esperienziale costruita attraverso l’implementazione di una serie di interventi integrati.

Ieri, 19 giugno 2025, nella Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino, è stata formalizzata la rete attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa, da parte del GAL, dei Comuni e delle imprese, che sono stati protagonisti rispettivamente dell’attivazione di interventi volti a finanziarie iniziative per lo sviluppo locale, della valorizzazione delle risorse naturalistiche, architettoniche e culturali del territorio e dell’attivazione di servizi innovativi per il turismo esperienziale.

L’accordo di rete rappresenta il momento conclusivo di un percorso di sviluppo locale che è partito dalla progettazione partecipata, proseguendo attraverso progetti, eventi e iniziative promosse e realizzate da numerosi attori: il GAL Innova Plus, l’Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Bioscienze e territorio, i Comuni dell’area del “Medio e Basso Molise”, le imprese agricole orientate alla multifunzionalità, i giovani che hanno avviato nuove attività nell’ambito del turismo.

Nel partecipato incontro che ha preceduto la sottoscrizione del protocollo, il GAL, con la presidente Anna Pollace, la responsabile tecnica Giovanna Lepore e l’animatore Pietro Caruso, e l’Università del Molise, con i professori Monica Meini e Marco Petrella, la dottoressa Diana Ciliberti e con Lorenzo Blascetta di JusMo’, hanno raccontato il cammino fatto e presentato gli itinerari tematici definiti, l’immagine coordinata della rete e il piano di comunicazione e promozione.

A breve ci sarà la prima Assemblea della Rete “I Cammini del Molise frentano” per la definizione del Comitato di coordinamento e la nomina del Presidente, che consentirà al nuovo soggetto di presentarsi come interlocutore presso le istituzioni che a vario titolo si occupano di turismo e promozione del territorio, anche per proporre collaborazioni e stimolare decisioni in grado di creare un ambiente positivo all’azione di imprese e amministrazioni locali.

Nella convinzione che gli itinerari rappresentano uno strumento privilegiato di conoscenza territoriale, di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, nonché di fruizione turistica e didattica del territorio, la nascita della Rete potrà favorire la fruizione degli itinerari “I Cammini del Molise frentano”, consentendo esperienze di viaggio alla scoperta dei luoghi, della gente, della cultura espressioni dell’identità del territorio, nonché, grazie alla disponibilità di un marchio unico, di una strategia e una politica di marketing integrata ed univoca, di supporti aziendali e/o interaziendali, la creazione e lo sviluppo di economie di scala.

Tutto il percorso che ha condotto alla costruzione dell’offerta turistica e all’accordo di rete rientra nel quadro normativo e finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Molise e nello specifico nella Misura 19 relativa al sostegno dello sviluppo locale L.E.A.D.E.R.