I colori della Vita: ricordando gli Angeli di San Giuliano

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Si è svolta il 30 maggio 2025 la cerimonia di premiazione della ventesima edizione del concorso nazionale “I colori della Vita”, organizzato dall’Istituto Omnicomprensivo “R. Capriglione” di Santa Croce di Magliano, con il patrocinio del Comune di San Giuliano di Puglia, la Provincia di Campobasso e la Regione Molise. Tema dell’evento è stato “La diversità: un punto di partenza” – riconoscere e valorizzare le differenze permette di costruire un ambiente più inclusivo, dove il contributo di ogni individuo offre l’opportunità di imparare e crescere.

L’iniziativa, dedicata alla memoria del tragico sisma del 31 ottobre 2002 che costò la vita a 27 bambini e alla loro maestra, quest’anno ha voluto promuovere valori di solidarietà e inclusione sociale incoraggiando i ragazzi a esprimere i loro pensieri e le loro emozioni attraverso le opere realizzate.

Durante la mattinata sono state premiate le opere vincitrici suddivise per categoria – poesia, elaborati grafico-artistici, musicali e multimediali – e per ordine di scuola, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado. Tante le scuole, italiane ed estere, che hanno partecipato, molte quelle intervenute, oltre alle rappresentanze civili e militari, commissioni giudicatrici, la dirigente scolastica provinciale, Ettorina Tribo’, nonché Antonio Laurelli, autore dell’opera dedicata al tema di quest’anno.

Un ringraziamento a tutti i partecipanti e agli studenti vincitori per l’abilità espressiva, per l’originalità e la creatività dimostrate nelle loro creazioni a cui hanno dato vita ed emozione celebrando la gioia della diversità. Tutti i lavori arrivati hanno riflettuto l’autoconsapevolezza e le difficoltà di vivere in un mondo complesso in cui prevale l’omologazione ad un modello unico estetico e consumista.