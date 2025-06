I libri di Cavallo e Mammarella chiudono i “Percorsi in Biblioteca”

LARINO. Ultimo incontro dell’Anno Sociale 2024/25 con “Percorsi in Biblioteca”: 30 giugno 2025, ore 18, presso la Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino.

A segnare “la staffetta” la presentazione del libro “Missiva del 19 luglio 1735” di Salvatore Primiano Cavallo e della ristampa “Un Vescovo di Larino e le ceneri di Cristoforo Colombo” di Giuseppe Mammarella.

L’ultimo appuntamento dell’anno sociale lionistico di “Percorsi in Biblioteca”, promosso dal Lions club Larino con la collaborazione del Comune della città di Larino, si fregia di un momento notevole dedicata alla storia del territorio.

“La pubblicazione, inerente la missiva del 19 luglio 1735 di Salvatore Primiano Cavallo, si focalizza sull’analisi di una lettera del 19 luglio 1735 inviata da don Vito Trojano, arciprete di Lesina, a monsignor Giovanni Andrea Tria, vescovo di Larino, insigne storico ed erudito. Il prezioso documento è conservato presso l’Archivio Storico Diocesano di Termoli – Larino. La missiva offre interessanti spunti sul culto di san Primiano a Lesina, primo Martire Larinese. Inoltre, lo scritto accenna brevemente anche a un non meglio definito «morbo d’infermità» che fece molte vittime tra i lesinesi. È fondamentale ricordare che i Santi Martiri Larinesi, Primiano e Firmiano, sono venerati come patroni principali di Lesina sin dalla metà del IX secolo, il loro culto è molto vivo nella comunità frentana e in quella lesinese.”

Sarà, inoltre, presentata la ristampa dell’opuscolo “Un Vescovo di Larino e le ceneri di Cristoforo Colombo” di Giuseppe Mammarella, Direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Termoli-Larino. Il Mammarella si distingue per la vocazione della ricerca, scrive Saggi di storia ecclesiastica giudicati di “notevole interesse” da noti studiosi della materia. La ristampa a cura del Lions club Larino, denota infatti, un’approfondita conoscenza storica che si propone come traino per la divulgazione collettiva con il pathos che accompagna gli scritti dell’autore.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Carmela Minotti, Presidente Lions club Larino, Giuseppe Puchetti, Sindaco della città di Larino e Iolanda Giusti, Assessore alla Cultura. Seguiranno le relazioni degli autori Salvatore Primiano Cavallo e Giuseppe Mammarella.

L’incontro moderato da Graziella Vizzarri, consigliera comunale, rientra nel service Distrettuale “Tra passato e futuro immagini e ricordi della città che cambia”.