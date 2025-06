Identità e memoria: il mondo arbereshe tra passato e futuro

URURI. Momento di grande emozione al convegno sulla lingua e cultura arbereshe organizzato dall’amministrazione comunale presso la sala consiliare del Comune di Ururi. Una registrazione audio, ascoltata in sala, riporta la voce di un cittadino ururese, soldato della Prima guerra mondiale, prigioniero nel campo di prigionia di Hammelsburg (Baviera) che canta “Manuzaqja”, canto tradizionale del patrimonio folcloristico arbreshe, fortemente identitario ed ancora oggi molto eseguito. Il dottor Vincenzo Lombardi, della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica, studioso appassionato della lingue e delle la culture minoritarie, relatore del convegno, inserisce questo recupero nel clima di forte interesse glottologico da sempre manifestato dalla cultura tedesca e parla di come già nel 1915 si fosse istituita una Regia Commissione Fonografica Prussiana che faceva capo al Kaiser Guglielmo II, la quale aveva il compito di selezionare e catalogare le lingue e i dialetti parlati dai prigionieri provenienti dai vari paesi d’Europa.

In questo contesto si è verificato il recupero della performance del nostro concittadino, registrato scrupolosamente dalla Commissione preposta con i dati anagrafici: Giuseppe Musacchio, nato a Ururi il 12.10.1883, di Nicola e Costantina Musacchio (di Portocannone). Ascoltare quella voce proveniente dal passato, con una melodia che è impressa nella memoria di ciascuno di noi, è stato un riconoscersi e ritrovarsi in una realtà che ci appartiene ed è fortemente radicata nella nostra memoria: un ponte col passato, che parla della resistenza e della continuità della nostra cultura e delle nostre tradizioni.

Anche la professoressa Fernanda Pugliese, altra illustre relatrice del convegno, instancabile studiosa e ricercatrice, porta un reperto eccezionale, tratto dal libro “I Parlari italiani in Certaldo”: una novella del Decamerone di Boccaccio scritta in arberesh dal sacerdote ururese Andrea Blanco nel 1875, probabilmente uno dei primi documenti scritti in questa lingua, sostiene la studiosa. L’intervento della professoressa Lia Glave, referente del progetto “Curricolo” dell’Istituto scolastico J. Dewey, ha presentato una panoramica delle innumerevoli attività messe in campo dalla scuola per il rafforzamento dell’identità arberesh nelle nuove generazioni, per una prospettiva di sopravvivenza nel futuro. La docente ha messo in evidenza i vantaggi dell’acquisizione della competenza bilingue per gli alunni ed ha parlato degli approcci metodologici adottati: ludico e CLIL (Content and language integrated learning).

Le professoresse Maria De Rosa e Pinuccia Campofredano parlano dello Sportello linguistico locale, il cui intento è di offrire un tramite tra i cittadini e l’amministrazione e che rappresenta uno strumento di uso e conservazione della lingua. Tante le attività svolte, in collaborazione col comune e le altre comunità di minoranza: la predisposizione di una serie di certificati in doppia lingua; corsi estivi e laboratori di lingua; organizzazione di convegni e giochi incentrati sulla lingua. Il convegno è stato allietato dall’esibizione dello storico complesso “Yllazete te Regjenda”(Stelle d’argento) da sempre ottimo supporto per la conservazione della lingua.

La sindaca Laura Greco, in apertura dei lavori, ha ribadito la volontà dell’amministrazione di sostenere e valorizzare con convinzione la lingua e la cultura che ci appartengono e ci rappresentano.

Il convegno racconta di come il mondo delle culture minoritarie goda di grande vitalità e di come sia interconnesso in una ricca rete di relazioni e di legami con le istituzioni, che lo arricchiscono e lo rendono più facilmente fruibile.

Esso è stato moderato dalla scrivente.

Iana Puleggi