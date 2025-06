Il belvedere di Petacciato diventa una galleria a cielo aperto: “Arsenico e vecchi merletti”

PETACCIATO. Oggi il belvedere di Petacciato si trasforma in uno spazio artistico e poetico grazie all’iniziativa del gruppo “Arsenico e Vecchi Merletti”, un collettivo tutto al femminile nato due anni fa con l’intento di coltivare creatività, socialità e cura condivisa del tempo.

Le protagoniste del progetto – Luciana, Rita, Lucia, Silvia, Cristina, Paola C., Gabriela, Paola A., Maria, Rosetta, Alessandra, Carmela, Emanuela ed Elisabetta, hanno lavorato durante l’inverno alla realizzazione di splendidi mandàla, opere simboliche ispirate all’armonia e alla meditazione, interamente create con materiali di recupero, tra cui filati, vecchie tovaglie all’uncinetto utilizzando a volte anche vecchi hula-hop.

Il risultato è un’installazione collettiva che unisce arte, sostenibilità e legame con il territorio.

“Arsenico e Vecchi Merletti” è molto più di un laboratorio creativo: è uno spazio d’incontro, condivisione e benessere, promosso dalla neonata Associazione di Promozione Sociale PetacciatoAmoreMio.

Ogni mandàla esposto è il frutto di un gesto consapevole, nato dal desiderio di dedicare tempo a sé stesse facendo qualcosa per la comunità. Un filo dopo l’altro, queste donne hanno saputo tessere relazioni, bellezza e senso di appartenenza.

L’invito rivolto a tutti è di visitare il belvedere di Petacciato, dove i mandàla saranno esposti per tutto il periodo estivo, in un percorso emozionante che parla di gentilezza, collaborazione e rinascita.

Un’occasione per godere di una vista mozzafiato sul mare, arricchita da un progetto artistico che mette al centro il valore del tempo, della creatività e delle relazioni umane.

Un piccolo gesto d’arte, un grande abbraccio collettivo.

Appuntamento per tutti a piazza Belgioioso alle ore 18.