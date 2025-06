Il cuore arbereshe batte per Sant’Antonio

MONTECILFONE. «La Festa di Sant’Antonio: la tradizione che batte ancora forte». E a Montecilfone, ogni anno a giugno, quel cuore pulsa più forte che mai. La Festa di Sant’Antonio da Padova non è solo un evento religioso: è un gesto corale, un atto di fede e identità, una promessa che si rinnova grazie a una comunità che crede ancora nel valore della condivisione.

Dal 12 al 15 giugno, il paese si è trasformato in un palcoscenico di fede e cultura. La benedizione dei bambini nella suggestiva cornice del bosco Corundoli, la celebrazione eucaristica e la benedizione dei Carristi, la sfilata dei carri allegorici trainati da buoi: ogni gesto, ogni momento è stato intriso di significato.

Il culmine della festa è stato il 14 giugno, con la partenza dei carri – frutto di settimane di lavoro volontario – dalla zona Calvario. La sfilata per le vie del paese, accompagnata dal suono dei campanacci e della banda, ha incantato grandi e piccoli. La sera, la festa si è accesa in piazza tra stand gastronomici, musica e dj set, mostrando il volto più gioioso e accogliente della comunità.

Il giorno successivo, il 15 giugno, spazio alla processione solenne con la statua di Sant’Antonio, alla benedizione degli animali e al gran finale con spettacoli musicali e fuochi d’artificio.

A sottolineare il successo della manifestazione è stato anche il sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes, con un messaggio sentito:

«La Festa di Sant’Antonio a Montecilfone sembra essere stata un vero successo, grazie alla collaborazione di tutta la comunità! La sfilata dei carri allegorici trainati dai buoi è una tradizione unica e affascinante, che rappresenta la ricchezza culturale della comunità Arberesch.

È bello vedere che la comunità si è unita per celebrare questa festa, con i giovani che hanno partecipato attivamente alla sfilata e alle attività organizzate.

La collaborazione tra l’amministrazione comunale, le associazioni e la parrocchia è fondamentale per il successo di eventi come questo.

Un ringraziamento speciale va a Don Franco, ai Carristi di Sant’Antonio e a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte per rendere possibile questa manifestazione.

Grazie di cuore anche a te per aver condiviso questo momento con noi!»