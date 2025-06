Il ricordo sempre vivo di Antonella unisce i partecipanti alla City Angels Run, la solidarietà va di corsa

CAMPOMARINO. Anche quest’anno, a Campomarino, si tiene il Memorial in ricordo di Antonella Gialloreto, coordinatrice dei City Angels scomparsa un anno fa a causa di un male incurabile. Per l’occasione, l’evento prevede una corsa amatoriale non competitiva di 5 km in associazione alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori (Lilt).

Alle 18.30 il raduno allo Stadio Santa Cristina, che segna la partenza ma anche l’arrivo della passeggiata sportiva non agonistica, volta a sensibilizzare la prevenzione e promuovere la ricerca sul cancro.

Il ricordo di Antonella è ancora vivido nella memoria della comunità, come ha avuto modo di raccontare nella sua breve testimonianza, l’attuale coordinatrice della sezione di Campomarino, Annamaria Petruccelli. Ne danno prova anche l’intervento di molti concittadini che hanno preso parte alla gara uniti dallo spirito di aggregazione e di solidarietà verso un tema fortemente sentito da tutti.



Anche questa seconda edizione ha visto la presenza dei familiari di Antonella, in particolare del marito e della sorella che commossi hanno salutato i presenti e ringraziato per l’impegno di onorarne il ricordo.

L’evento è arricchito da momenti di convivialità, tra musica, balletti e ristoro.

Al termine della serata, l’intervento del dottor Giovanni Fabrizio, già presidente onorario della Lilt, sezione di Campobasso, e fondatore dell’associazione stessa, ha spiegato il valore della prevenzione come stile di vita e sostiene l’importanza dell’assistenza ai malati oncologici con costante presenza sul territorio.

Angelica Silvestri