COLLETORTO. Nel pomeriggio del 31 maggio a Colletorto ha avuto luogo la manifestazione “Il senso civico crea cittadini” a cura dell’Associazione culturale “La Coccinella”. Un evento di sensibilizzazione sul senso civico e sull’importanza della conoscenza delle regole di educazione stradale nato dall’ esigenza diffusa di riappropriarsi del senso di appartenenza alla comunità e di riscoprire alcune regole di convivenza che aiutino soprattutto i ragazzi a diventare buoni cittadini.

Appartenere ad una comunità come cittadini vuol dire non soltanto rivendicare diritti ma anche essere consapevoli dei propri doveri.

I bambini e i ragazzi che hanno partecipato numerosi attraverso esempi concreti sono stati edotti sui miglioramenti che possono dare con il proprio contributo e sui danni che un proprio personale comportamento può arrecare agli altri e al bene comune. In maniera molto attenta e partecipata hanno compreso che ad ogni diritto corrisponde un dovere che garantisce il rispetto del diritto stesso. Il senso civico cresce, matura si rafforza negli ambienti familiari caratterizzati da reciproco rispetto e in tutte le comunità in cui si ha la sensazione che ogni bisogno possa essere esaudito grazie alla condivisione, alla disponibilità e all’ aiuto reciproco.

La manifestazione è stata arricchita dalla partecipazione della radiomobile di Larino che ha catapultato i ragazzi nel mondo dei teaser e dell’alcool test e dalla fattiva collaborazione della stazione locale dei carabinieri nella simulazione di un incidente stradale e nella spiegazione delle regole di educazione stradale. Un ringraziamento particolare va ai genitori che hanno accompagnato i ragazzi, all’associazione di volontariato Padre Pio che ha simulato con l’ambulanza e i volontari un soccorso a seguito di incidente, al sindaco in duplice veste di amministratore ed ex carabiniere in pensione, al parroco che ha messo a disposizione il locale.

Al termine dell’incontro, i ragazzi sono stati insigniti del titolo di piccoli vigili a caccia di cattivi esempi per comminare la multa morale, un avviso simbolico per far riflettere chi commette infrazioni che vanno dal parcheggiare sulle strisce pedonali o negli spazi per le persone con disabilità, al gettare rifiuti per strada. Un piccolo gesto per ricordare l’importanza del rispetto reciproco e della convivenza civile.