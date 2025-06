Il sorteggio di San Basso 2025: appuntamento al 19 luglio

TERMOLI. Nell’estate 2025, come ogni anno, la città di Termoli si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti e amati dell’estate molisana: la Festa di San Basso, patrono della città e simbolo profondo dell’identità marinara. L’edizione 2025 si annuncia ricca di emozioni, eventi e momenti di condivisione, in un connubio perfetto tra sacro e profano, passato e presente.

Tra i momenti più attesi, come da tradizione, la processione in mare del 3 agosto, uno spettacolo suggestivo in cui le barche dei pescatori, adornate a festa, scortano la statua del santo attraverso le acque dell’Adriatico. Una tradizione secolare che parla di fede, devozione e amore per il mare.

Spicca l’istituzione del “Premio Donna San Basso”, un riconoscimento dedicato alle donne della comunità termolese che si sono distinte per impegno, talento o spirito di servizio. Un’occasione preziosa per dare voce e visibilità al ruolo fondamentale delle donne nella storia e nella vita sociale della città.

Il 19 luglio sarà invece il giorno del tanto atteso sorteggio delle barche, che si svolgerà sul piazzale del mercato ittico, col sindaco Nico Balice e il vescovo Claudio Palumbo, al debutto nelle celebrazioni patronali. In questa occasione verranno estratte le imbarcazioni che avranno l’onore di trasportare il santo, le autorità e la banda musicale durante la processione. Un evento molto sentito dalla comunità, che coinvolge famiglie di pescatori e appassionati, e che rappresenta un simbolo di continuità e partecipazione collettiva.

Sorteggio seguito dalla presenza del gruppo di musica popolare Aumm Aumm, da una serata di musica dal vivo e DJ set, oltre al conviviale tradizionale.

San Basso è molto più di una festa: è un legame profondo con il mare, con le radici e con l’identità di Termoli. Un’occasione per ritrovarsi, celebrare e guardare al futuro con orgoglio e appartenenza.